Минцифра обнародовала персональные данные украинцев - как это произошло

Человек за компьютером. Фото: кадр из видео

Нотариальная палата Украины официально обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко с просьбой защитить нотариальную тайну и приостановить тестирование системы е-нотариата. Ведомство отправило соответствующее письмо.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины в четверг, 18 сентября.

Реклама

Читайте также:

Нотариальная палата Украины обратилась к правительству

Как сообщает НПУ, во время работы с учебной версией системы е-нотариата стали доступны реальные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях.

В нотариальной палате отмечают, что это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан.

НПУ выразила готовность участвовать в обработке всех предложений и замечаний, чтобы урегулировать ситуацию и обеспечить безопасное тестирование системы.

Напомним, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило удобную возможность для украинского бизнеса по оперативной и эффективной проверке деловой репутации партнеров и контрагентов на основе данных, собранных банком. Новая услуга базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.

Кроме того, украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником для быстрой подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения. Приложением можно пользоваться даже без доступа к интернету.