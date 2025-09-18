Видео
Минцифра обнародовала персональные данные украинцев

Минцифра обнародовала персональные данные украинцев

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 15:34
Минцифра обнародовала персональные данные украинцев - как это произошло
Человек за компьютером. Фото: кадр из видео

Нотариальная палата Украины официально обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко с просьбой защитить нотариальную тайну и приостановить тестирование системы е-нотариата. Ведомство отправило соответствующее письмо.

Об этом сообщает Нотариальная палата Украины в четверг, 18 сентября.



Нотариальная палата Украины обратилась к правительству

Как сообщает НПУ, во время работы с учебной версией системы е-нотариата стали доступны реальные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях.

В нотариальной палате отмечают, что это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан.

НПУ выразила готовность участвовать в обработке всех предложений и замечаний, чтобы урегулировать ситуацию и обеспечить безопасное тестирование системы.

Напомним, что государственное финучреждение "ПриватБанк" запустило удобную возможность для украинского бизнеса по оперативной и эффективной проверке деловой репутации партнеров и контрагентов на основе данных, собранных банком. Новая услуга базируется на алгоритмах искусственного интеллекта.

Кроме того, украинцы создали приложение ПДД.ai с искусственным интеллектом и виртуальным помощником для быстрой подготовки к экзамену на получение водительского удостоверения. Приложением можно пользоваться даже без доступа к интернету.

Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
