Минцифра обнародовала персональные данные украинцев - как это произошло

Минцифра обнародовала персональные данные украинцев
Нотариальная палата Украины официально обратилась к Первому вице-премьер-министру — Министру цифровой трансформации Михаилу Федорову и Министру юстиции Герману Галущенко с просьбой защитить нотариальную тайну и приостановить тестирование системы е-нотариата. Ведомство отправило соответствующее письмо.
Об этом сообщает Нотариальная палата Украины в четверг, 18 сентября.
Нотариальная палата Украины обратилась к правительству
Как сообщает НПУ, во время работы с учебной версией системы е-нотариата стали доступны реальные данные из Единого реестра доверенностей и Наследственного реестра, включая информацию о завещаниях.
В нотариальной палате отмечают, что это является грубым нарушением законодательства о нотариальной тайне и прав граждан.
НПУ выразила готовность участвовать в обработке всех предложений и замечаний, чтобы урегулировать ситуацию и обеспечить безопасное тестирование системы.
