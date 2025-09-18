Мінцифра оприлюднила персональні дані українців — як це сталося

Людина за комп'ютером. Фото: кадр з відео

Нотаріальна палата України офіційно звернулася до першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з проханням захистити нотаріальну таємницю та призупинити тестування системи е-нотаріату. Відомство відправило відповідний лист.

Про це повідомляє Нотаріальна палата України у четвер, 18 вересня.

Нотаріальна палата України звернулася до уряду

Як повідомляє НПУ, під час роботи з навчальною версією системи е-нотаріату стали доступними реальні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

У Нотаріальній палаті наголошують, що це є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

НПУ висловила готовність брати участь у опрацюванні всіх пропозицій та зауважень, щоб врегулювати ситуацію та забезпечити безпечне тестування системи.

