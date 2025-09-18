Відео
Мінцифра оприлюднила персональні дані українців — як це сталося

Мінцифра оприлюднила персональні дані українців — як це сталося

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 15:34
Мінцифра оприлюднила персональні дані українців — як це сталося
Людина за комп'ютером. Фото: кадр з відео

Нотаріальна палата України офіційно звернулася до першого віцепрем’єр-міністра — міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра юстиції Германа Галущенка з проханням захистити нотаріальну таємницю та призупинити тестування системи е-нотаріату. Відомство відправило відповідний лист.

Про це повідомляє Нотаріальна палата України у четвер, 18 вересня.

Читайте також:

Нотаріальна палата України звернулася до уряду

Як повідомляє НПУ, під час роботи з навчальною версією системи е-нотаріату стали доступними реальні дані з Єдиного реєстру довіреностей та Спадкового реєстру, включно з інформацією про заповіти.

У Нотаріальній палаті наголошують, що це є грубим порушенням законодавства про нотаріальну таємницю та прав громадян.

НПУ висловила готовність брати участь у опрацюванні всіх пропозицій та зауважень, щоб врегулювати ситуацію та забезпечити безпечне тестування системи.

Нагадаємо, що державна фінустанова "ПриватБанк" запустила зручну можливість для українського бізнесу з оперативної та ефективної перевірки ділової репутації партнерів та контрагентів на основі даних, зібраних банком. Нова послуга базується на алгоритмах штучного інтелекту.

Крім того, українці створили застосунок ПДР.ai зі штучним інтелектом та віртуальним помічником для швидкої підготовки до іспиту на отримання посвідчення водія. Додатком можна користуватися навіть без доступу до інтернету.

Михайло Федоров Мінцифри банківська таємниця таємниця дані
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
