Минреинтеграции вернуло в Украину из России еще одного депортированного ребенка

Возвращение депортированных детей. Иллюстративное фото: скриншот

В Украину вернули еще одного депортированного в Россию ребенка. Парня вывезли из временно захваченного Мариуполя Донецкой области в Подмосковье.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

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В апреле прошлого года 17-летний Александр был вывезен из захваченного Мариуполя под Москву. Мальчик находился в составе группы, где насчитывался 31 ребенок-сирота или дети, лишеннные родительской опеки.

В канун Нового года ведомство совместно с общественным деятелем стало работать над возвращением Саши в Украину.

Сообщение Минреинтерграции. Источник: Facebook

"И вот новая маленькая победа. Сейчас Александр уже в Киеве. Он пятый из этой группы, кого удалось вернуть. За почти два года на чужбине достиг совершеннолетия, но все это время очень хотелось вернуться", — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что ранее в Украину удалось вернуть 12-летнего мальчика. С первых дней полномасштабного вторжения ребенок находился на временно оккупированной территории, а затем в России.

Еще раньше уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, сколько украинских детей вернули в Украину из России. По его словам, в нашу страну вышло вернуть 522 украинских ребенка.