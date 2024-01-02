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Мінреінтеграції повернуло до України з Росії ще одну депортовану дитину

2 січня 2024 19:51
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Мінреінтеграції повернуло до України з Росії ще одну депортовану дитину
Повернення депортованих дітей. Ілюстративне фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

До України повернули ще одну депортовану до Росії дитину. Хлопця вивезли з тимчасово захопленого Маріуполя Донецької області до Підмосков'я.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій

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Відомство зазначає, що у квітні минулого року 17-річного Олександра вивезли із захопленого Маріуполя під Москву. Хлопчина перебував у складі групи, де налічувалася 31 дитина-сирота або ж позбавлена батьківського піклування.

Напередодні Нового року відомство спільно з громадською діячкою стало працювати над поверненням Сашка в Україну.

Мінреінтеграції повернуло до України з Росії ще одну депортовану дитину
Допис Мінреінтерграції. Джерело: Facebook

"І ось нова маленька перемога. Зараз Олександр вже у Києві. Він п’ятий із цієї групи, кого вдалося повернути. За майже два роки на чужині досяг повноліття, але весь цей час дуже хотів повернутися", — йдеться у повідомленні відомства.

Нагадаємо, що раніше до України вдалося повернути 12-річного хлопчика. З перших днів повномасштабного вторгнення дитина перебувала на тимчасово окупованій території, а потім в Росії. 

Ще раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, скільки українських дітей повернули до України з Росії. За його словами, до нашої країни вийшло повернути 522 українські дитини.

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