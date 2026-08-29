Минобороны призвало провести аудит оружейных складов после трагедии

Последствия атаки в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

В Минобороны поручили ответственным руководителям Сил безопасности и обороны, а также представителям украинского оборонно-промышленного комплекса тщательно проверить все места хранения и размещения оружия и боеприпасов. Это произошло после трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области, где погибли 37 человек, ещё 15 получили ранения. Под завалами до сих пор могут находиться два человека, которых продолжают искать спасатели, медики и полицейские, в то время как в общине оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Минобороны призвали проверить места хранения оружия

В Министерстве обороны Украины выразили соболезнования семьям всех погибших в результате трагедии в селе Мила в Киевской области.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 пострадавших. Еще двух человек продолжают искать под завалами.

В Минобороны отдельно обратили внимание на размещение складов с взрывоопасными материалами вблизи жилой застройки. В ведомстве заявили, что такие объекты не должны располагаться рядом с домами, где проживают гражданские лица.

Читайте также:

"Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами — недопустимо", — заявили в Министерстве обороны.

В Украине должны провести аудит мест размещения боеприпасов

В Минобороны призвали всех ответственных руководителей подразделений Сил безопасности и обороны, а также представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов.

Речь идет, прежде всего, о проверке объектов, которые могут представлять опасность для гражданского населения из-за близости к жилым домам.

В настоящее время на месте трагедии в Бучанском районе Киевской области продолжают работать спасатели, медики и полицейские. Представители общин также привлечены к поисково-спасательным работам и оказанию помощи пострадавшим.

В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что Россия должна понести ответственность за преступления против украинцев, которые она совершает на территории Украины.

Сообщение Минобороны Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский отметил, что российский дрон попал в склад, после чего там произошла детонация. В селе Мила в Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки беспилотниками, произошедшей 28 августа. По факту инцидента ведется досудебное расследование, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о служебной халатности.

Новини.LIVE писали, что глава правительства Сергей Корецкий отметил, что трагедия в Вишневом, похоже, не стала должным уроком. Он подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны России против Украины повторение уже допущенных ошибок недопустимо. По словам премьер-министра, к ответственности должны быть привлечены все причастные к ситуации, независимо от их должностей и статуса.