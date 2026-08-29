Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Минобороны призвало провести аудит оружейных складов после трагедии

Минобороны призвало провести аудит оружейных складов после трагедии

Ua ru
29 августа 2026 16:35
Минобороны призвало провести аудит оружейных складов после трагедии
Последствия атаки в Киевской области. Фото: ГСЧС Киевской области

В Минобороны поручили ответственным руководителям Сил безопасности и обороны, а также представителям украинского оборонно-промышленного комплекса тщательно проверить все места хранения и размещения оружия и боеприпасов. Это произошло после трагедии в селе Мила Бучанского района Киевской области, где погибли 37 человек, ещё 15 получили ранения. Под завалами до сих пор могут находиться два человека, которых продолжают искать спасатели, медики и полицейские, в то время как в общине оказывают помощь пострадавшим.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Новини.LIVE.

Реклама

В Минобороны призвали проверить места хранения оружия

В Министерстве обороны Украины выразили соболезнования семьям всех погибших в результате трагедии в селе Мила в Киевской области.

В ведомстве подчеркнули, что по состоянию на 14:50 29 августа известно о 37 погибших и 15 пострадавших. Еще двух человек продолжают искать под завалами.

В Минобороны отдельно обратили внимание на размещение складов с взрывоопасными материалами вблизи жилой застройки. В ведомстве заявили, что такие объекты не должны располагаться рядом с домами, где проживают гражданские лица.

Читайте также:

"Размещение складов со взрывчатыми веществами рядом с жилыми домами — недопустимо", — заявили в Министерстве обороны.

В Украине должны провести аудит мест размещения боеприпасов

В Минобороны призвали всех ответственных руководителей подразделений Сил безопасности и обороны, а также представителей отечественного оборонно-промышленного комплекса провести полный аудит мест размещения оружия и боеприпасов.

Речь идет, прежде всего, о проверке объектов, которые могут представлять опасность для гражданского населения из-за близости к жилым домам.

В настоящее время на месте трагедии в Бучанском районе Киевской области продолжают работать спасатели, медики и полицейские. Представители общин также привлечены к поисково-спасательным работам и оказанию помощи пострадавшим.

В Министерстве обороны Украины подчеркнули, что Россия должна понести ответственность за преступления против украинцев, которые она совершает на территории Украины.

Міноборони закликало провести аудит складів зброї після трагедії - фото 1
Сообщение Минобороны Украины. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE сообщали, что президент Владимир Зеленский отметил, что российский дрон попал в склад, после чего там произошла детонация. В селе Мила в Киевской области продолжаются работы по ликвидации последствий российской атаки беспилотниками, произошедшей 28 августа. По факту инцидента ведется досудебное расследование, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о служебной халатности.

Новини.LIVE писали, что глава правительства Сергей Корецкий отметил, что трагедия в Вишневом, похоже, не стала должным уроком. Он подчеркнул, что на пятом году полномасштабной войны России против Украины повторение уже допущенных ошибок недопустимо. По словам премьер-министра, к ответственности должны быть привлечены все причастные к ситуации, независимо от их должностей и статуса.

Минобороны оружие Киевская область война в Украине атака
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации