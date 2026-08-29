Міноборони закликало провести аудит складів зброї після трагедії

Наслідки атаки по Київщині. Фото: ДСНС Київщини

У Міноборони доручили відповідальним керівникам Сил безпеки й оборони та представникам українського оборонно-промислового комплексу ретельно перевірити всі місця зберігання та розміщення зброї і боєприпасів. Це сталось трагедії в селі Мила Бучанського району Київської області, де загинуло 37 людей, ще 15 отримали поранення. Під завалами досі можуть перебувати двоє людей, яких продовжують шукати рятувальники, медики та поліцейські, тоді як у громаді надають допомогу постраждалим.

Про це повідомило Міністерство оборони України, передає Новини.LIVE.

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У Міноборони закликали перевірити місця зберігання зброї

У Міністерстві оборони України висловили співчуття родинам усіх загиблих унаслідок трагедії в селі Мила на Київщині.

У відомстві наголосили, що станом на 14:50 29 серпня відомо про 37 загиблих та 15 постраждалих. Ще двох людей продовжують шукати під завалами.

У Міноборони окремо звернули увагу на розміщення складів із вибухонебезпечними матеріалами поблизу житлової забудови. У відомстві заявили, що такі об'єкти не повинні розташовуватися поруч із будинками, де проживають цивільні.

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"Розміщення складів із вибухівкою поруч із житловими будинками — неприпустимо", — заявили в Міністерстві оборони.

В Україні мають провести аудит місць розміщення боєприпасів

У Міноборони закликали всіх відповідальних керівників складових Сил безпеки та оборони, а також представників вітчизняного оборонно-промислового комплексу провести повний аудит місць розміщення зброї та боєприпасів.

Йдеться передусім про перевірку об'єктів, які можуть становити небезпеку для цивільного населення через близькість до житлових будинків.

Наразі на місці трагедії в Бучанському районі Київської області продовжують працювати рятувальники, медики та поліцейські. Представники громад також залучені до пошуково-рятувальних робіт і допомоги людям, які постраждали.

У Міністерстві оборони України наголосили, що Росія має понести відповідальність за злочини проти українців, які вона чинить на території України.

Допис Міноборони України. Скріншот: Facebook

Новини.LIVE писали, що Президент Володимир Зеленський зазначив, що російський дрон влучив у склад, після чого там сталася детонація. В селі Мила на Київщині тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки безпілотниками, яка сталася 28 серпня. За фактом інциденту проводять досудове розслідування, а правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про службову недбалість.

Новини.LIVE інформували, що глава уряду Сергій Корецький зазначив, що трагедія у Вишневому, схоже, не стала належним уроком. Він наголосив, що на п’ятому році повномасштабної війни Росії проти України повторення вже допущених помилок є неприпустимим. За словами прем’єр-міністра, до відповідальності мають бути притягнуті всі причетні до ситуації, незалежно від їхніх посад і статусу.