В Минобороны прокомментировали скандальные законопроекты

Министерство обороны Украины прокомментировало законопроекты, вызвавшие общественный резонанс. В частности, в оборонном ведомстве выразили позицию относительно создания новой для Украины института военного омбудсмена.

Об этом говорится в заявлении Минобороны в субботу, 6 сентября.

Позиция Минобороны относительно скандальных законопроектов

Отмечается, что Министерство обороны провело консультации с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и с председателем Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки по законопроектам, которые вызвали общественный резонанс.

Министерство и парламентарии достигли договоренности о полной поддержке поданного в парламент Президентом Украины проекта закона "О Военном омбудсмане".

Законопроектом предусмотрено, что Офис Военного омбудсмена станет вспомогательным органом при Президенте Украины, а сам Военный омбудсман — это гражданское лицо, которое будет иметь доверие защитников и их семей и будет ответственным за защиту прав:

военнослужащих всех Сил обороны Украины;

полицейских, задействованных в боевых действиях;

иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в ВСУ;

других категорий лиц, определенных законом.

В Министерстве обороны убеждены, что создание нового для Украины института военного омбудсмена является необходимым элементом в архитектуре справедливости для военнослужащих.

В то же время Министерство обороны Украины поддерживает позицию Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности и Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки о необходимости исключения из законопроекта №13452 положений об усилении ответственности военных за неповиновение.

Предложенные в законопроекте изменения лишают суды возможности учитывать обстоятельства дела и назначать более мягкое наказание, что фактически превращает судебное разбирательство в формальную процедуру без учета индивидуальных факторов.

Минобороны считает, что законопроект №13452 требует доработки совместно с профильными комитетами ВРУ. Дисциплина в армии должна основываться не на наказании, а на справедливости. Министерство последовательно выступает за то, чтобы военные, которые сегодня защищают нашу страну, могли защитить свои права.

