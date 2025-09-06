В Міноборони прокоментували скандальні законопроєкти

ВРУ ухвалює законопроєкти Ілюстративне фото: ukraina.info

Міністерство оборони України прокоментувало законопроєкти, що викликали суспільний резонанс. Зокрема, в оборонному відомстві висловили позицію щодо створення нової для України інституції військового омбудсмана.

Про це йдеться у заяві Міноборони у суботу, 6 вересня.

Реклама

Читайте також:

Позиція Міноборони щодо скандальних законопроєктів

Зазначається, що Міністерство оборони провело консультації з головою Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності й з головою Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки щодо законопроєктів, які викликали суспільний резонанс.

Міністерство та парламентарі досягли домовленості про цілковиту підтримку поданого до парламенту Президентом України проєкту закону "Про Військового омбудсмана".

Законопроєктом передбачено, що Офіс Військового омбудсмана стане допоміжним органом при Президентові України, а сам Військовий омбудсман — це цивільна особа, яка матиме довіру захисників та їхніх родин і буде відповідальною за захист прав:

військовослужбовців усіх Сил оборони України;

поліцейських, задіяних у бойових діях;

іноземців і осіб без громадянства, які служать у ЗСУ;

інших категорій осіб, визначених законом.

У Міністерстві оборони переконані, що створення нової для України інституції військового омбудсмана є необхідним елементом в архітектурі справедливості для військовослужбовців.

Водночас Міністерство оборони України підтримує позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору.

Запропоновані у законопроєкті зміни позбавляють суди можливості враховувати обставини справи та призначати більш м’яке покарання, що фактично перетворює судовий розгляд на формальну процедуру без урахування індивідуальних факторів.

Міноборони вважає, що законопроєкт №13452 потребує доопрацювання спільно з профільними комітетами ВРУ. Дисципліна у війську має ґрунтуватися не на покаранні, а на справедливості. Міністерство послідовно виступає за те, щоб військові, які сьогодні боронять нашу країну, могли захистити свої права.

Нещодавно в Міноборони відповіли, чи можна сплатити штраф не в "Резерв+".

Раніше застосували запобіжний захід до посадовця Міноборони — він підозрюється в одержанні неправомірної вигоди.