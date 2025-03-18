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Минкульт дал статус критически важных двум музыкальным группам

18 марта 2025 16:07
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Без обмежень и Бумбокс получили статус критически важных организаций от Минкульта
Группа "Без обмежень". Фото: instagram.com/bezobmezhen
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины предоставило музыкальным группам "Без обмежень" и "Бумбокс" статус критически важных организаций. Они признаны важными для обеспечения потребностей ВСУ.

Об этом свидетельствуют приказы Минкульта.

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Музыкальные группы получили статус критически важных

В приказах указано, что коллективы соответствуют критериям организаций, имеющих важное значение для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Кроме этого, они признаны важными для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований во время военного положения.

Этот статус позволяет участникам групп получить бронирование от мобилизации, что позволит им продолжать свою деятельность, в частности поддержку военных и гражданского населения через концерты и волонтерскую работу.

Группа "Бумбокс" сейчас находится в зарубежном туре "Дронотур" и выступает в Германии. Концертами музыканты собирают средства для фонда Андрея Хлывнюка на закупку БПЛА, оборудования для мобильных огневых групп, генераторов и средств связи для Сил обороны.

Гурт Без обежень бронювання від мобілізації
Приказ Минкульта относительно группы "Бумбокс"

Группа "Без обмежень" объявила North America Tour 2025, который стартует в октябре в городах США и Канады. Большинство вырученных средств пойдут на закупку FPV-дронов для Сил обороны. Сейчас группа проводит благотворительный тур "Сильные сердца" в Украине.

Гурт Бумбокс бронювання від мобілізації
Приказ Минкульта по группе "Без ограничений"

Ранее лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк впервые прокомментировал свою службу в армии. Также он сравнил россиян с нацистами.

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