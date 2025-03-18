Без обмежень і Бумбокс отримали статус критично важливих організацій від Мінкульту

Гурт "Без обмежень". Фото: instagram.com/bezobmezhen

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало музичним гуртам "Без обмежень" і "Бумбокс" статус критично важливих організацій. Вони визнані важливими для забезпечення потреб ЗСУ.

Про це свідчать накази Мінкульту.

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У наказах зазначено, що колективи відповідають критеріям організацій, що мають важливе значення для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Окрім цього, вони визнані важливими для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану.

Цей статус дозволяє учасникам гуртів отримати бронювання від мобілізації, що дасть змогу їм продовжувати свою діяльність, зокрема підтримку військових і цивільного населення через концерти та волонтерську роботу.

Гурт "Бумбокс" зараз перебуває у закордонному турі "Дронотур" і виступає в Німеччині. Концертами музиканти збирають кошти для фонду Андрія Хливнюка на закупівлю БпЛА, обладнання для мобільних вогневих груп, генераторів і засобів зв’язку для Сил оборони.

Наказ Мінкульту щодо гурту "Бумбокс"

Гурт "Без обмежень" оголосив North America Tour 2025, який стартує у жовтні в містах США та Канади. Більшість виручених коштів підуть на закупівлю FPV-дронів для Сил оборони. Зараз гурт проводить благодійний тур "Сильні серця" в Україні.

Наказ Мінкульту щодо гурту "Без обмежень"

Раніше лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вперше прокоментував свою службу у війську. Також він порівняв росіян з нацистами.