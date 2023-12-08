Минкульт бьет тревогу из-за российского сериала — как он зомбирует украинскую молодежь

Кадр из сериала "Слово пацана". Фото: скриншот с видео

В последнее время среди украинской молодежи распространяется российский сериал "Слово пацана", где пропагандируется насилие, криминал и нарративы, присущие РФ. Украинцев предупредили, что этот сериал — вражеское ИПСО для влияния на украинских подростков и советуют не просматривать подобный контент.

Заявление о недопустимости распространения скандального российского сериала обнародовали в Министерстве культуры и информационной политики.

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Что говорят в Минкульте

В ведомстве подчеркнули, что российский сериал, распространяющийся в украинском интернет-пространстве, в том числе среди подростков, прямо распространяет насилие, криминал и эстетику, присущую стране-агрессору.

"Он содержит вражескую пропаганду, бытование которой в Украине в условиях войны недопустимо", — говорится в заявлении.

В Минкульте добавили, что подобный контент не транслируется на официальных украинских платформах, но его можно найти на пиратских и российских ресурсах, что является незаконными действиями.

"Отмечаем, что для информационной безопасности нашего государства важно прекратить распространение российского контента через пиратские и официальные платформы врага, чтобы предотвратить влияние российских информационно-психологических операций на украинцев, а особенно подростков", — говорят в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что этот сериал является враждебной ИПСО для влияния на украинцев, а в частности на подростков. Также там обратились к блогерам, актерам и другим лидерам мнений и призвали не распространять подобное в нашем государстве, осознанно принять решение и навсегда прекратить потреблять российский продукт.

Чем сериал опасен для украинцев

Как известно, Украина многие годы находилась в информационном пространстве вместе с РФ. Однако после начала полномасштабной войны большинство украинцев отказалось от российской музыки и другого контента, однако, к сожалению, до сих пор есть те, кто продолжает потреблять российское кино и сериалы. Кроме того, многие подростки из Украины смотрят и сериал "Слово пацана".

Главная "ставка" этого сериала на молодежь, которая очень легко "подсела" на скандальный российский медиапродукт. Он затягивает подростков в антикультурное пространство России, пропагандирует насилие, криминал и все негативные нарративы, которые так присущи РФ.

Также "завирусился" саундтрек из сериала. Он занял первую позицию в рейтинге "ТОП-100 в Украине" на музыкальной платформе Apple Music. Исполнители песни — российская группа АИГЕЛ. Кроме того, в украинском сегменте соцсетей, особенно в ТикТоке, активно публикуют видео с отрывками этого сериала.

Под подобными публикациями и в своих соцсетях критики подчеркивают, что "этот сериал как памятка, куда нас откатят, если мы проиграем. Они свою молодежь готовят, но и наша зацепилась".

Сюжет сериала

Фильм "Слово пацана" насчитывает восемь серий. Его события разворачиваются в Казани в 1980-х годах, во время которых 14-летний Андрей присоединяется к уличной банде.

Сериал снят качественно, заставляя зрителей реагировать на него эмоционально. Также в нем играют известные российские актеры, среди которых Иван Янковский, Сергей Бурунов, Иван Макаревич и другие.

Напомним, телеведущая Маша Ефросинина возмутилась желанием некоторых украинцев смотреть русскоязычный контент. Звезда в резкой форме обратилась к блогерам, популяризирующим скандальный сериал "Слово пацана".