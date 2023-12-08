Мінкульт б'є на сполох через російський серіал — як він зомбує українську молодь

Кадр із серіалу "Слово пацана". Фото: скриншот з відео

Останнім часом серед української молоді поширюється російський серіал "Слово пацана", де пропагується насилля, кримінал та наративи, притаманні РФ. Українців попередили, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українських підлітків, і радять не переглядати подібний контент.

Заяву щодо недопустимості поширення скандального російського серіалу оприлюднили в Міністерстві культури та інформаційної політики.

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Що кажуть в Мінкульті

У відомстві наголосили, що російський серіал, який поширюється в українському інтернет-просторі, зокрема серед підлітків, прямо поширює насилля, кримінал та естетику, притаманну країні-агресорці.

"Він містить ворожу пропаганду, побутування якої в Україні в умовах війни є неприпустимим", — йдеться в заяві.

У Мінкульті додали, що подібний контент не транслюється на офіційних українських платформах, але його можна знайти на піратських і російських ресурсах, що є незаконними діями.

"Наголошуємо, що для інформаційної безпеки нашої держави важливо припинити розповсюдження російського контенту через піратські та офіційні платформи ворога, аби запобігти впливу російських інформаційно-психологічних операцій на українців, а особливо — підлітків", — кажуть у відомстві.

У міністерстві наголосили, що цей серіал є ворожою ІПСО для впливу на українців, а зокрема на підлітків. Також там звернулись до блогерів, акторів та інших лідерів думок та закликали не поширювати подібне у нашій державі та усвідомлено прийняти рішення і назавжди припинити споживати російський продукт.

Чим серіал небезпечний для українців

Як відомо, Україна протягом багатьох років перебувала в інформаційному просторі разом з РФ. Проте після початку повномасштабної війни більшість українців відмовилася від російської музики та іншого контенту, проте, на жаль, досі є ті, хто продовжує споживати російське кіно та серіали. Крім того, багато підлітків з України дивляться і серіал "Слово пацана".

Головна "ставка" цього серіалу на молодь, яка дуже легко "підсіла" на скандальний російський медіапродукт. Він затягує підлітків в антикультурний простір Росії, пропагує насилля, кримінал та усі негативні наративи, які так притаманні РФ.

Також "завірусився" саундтрек до серіалу. Він зайняв першу позицію в рейтингу "ТОП-100 в Україні" на музичній платформі Apple Music. Виконавці пісні — російський гурт АІГЕЛ. Крім того, в українському сегменті соцмереж, особливо в ТікТок, активно публікують відео з уривками цього серіалу.

Під подібними публікаціями та у своїх соцмережах критики наголошують, що "цей серіал як пам’ятка, куди нас відкотять, якщо ми програємо. Вони свою молодь готують, а й наша зачепилася".

Сюжет серіалу

Фільм "Слово пацана" налічує вісім серій. Його події розгортаються в Казані в 1980-х роках, під час яких 14-річний Андрій приєднується до вуличної банди.

Серіал знято якісно, він змушує глядачів реагувати на нього емоційно. Також в ньому грають відомі російські актори, серед яких Іван Янковський, Сергій Бурунов, Іван Макаревич та інші.

Нагадаємо, телеведуча Маша Єфросиніна обурилася бажанням деяких українців дивитися російськомовний контент. Зірка у різкій формі звернулася до блогерів, які популяризують скандальний серіал "Слово пацана".