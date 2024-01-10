Министр обороны Болин заявил, что в Швеции может произойти война

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин. Фото: Pontus Lundahl

Министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин призвал граждан страны готовиться к войне. Он обратился к шведам и попросил помочь построить "тотальную оборону" и принимать меры по повышению устойчивости государства.

Об этом сообщает Правительство Швеции.

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Болин призвал шведов быть готовыми к войне

По словам Болина, для Швеции сейчас существует реальная угроза, из-за близкого расположения к России в стране может начаться война. Он призывает шведов задуматься и подготовиться к такой перспективе.

"Многие говорили об этом мне, но позвольте мне сделать это в официальном качестве, более ясно и четко: в Швеции может быть война. Я хочу открыть двери: двери, которые часто заблокированы и захламлены требованиями и проблемами повседневной жизни. Двери, которые многие шведы, возможно, держали закрытыми всю свою жизнь. Двери в пространство, где мы встречаемся с важным вопросом: кто вы, если начнется война?" , – сказал министр обороны.

Он отдельно обратился к шведскому руководству и отметил важность ускорения темпов подготовки к возможной войне.

"Лучше достаточно хорошо завтра, чем идеальное через пять лет. Мир сталкивается с перспективой безопасности, связанной с большими рисками, чем когда-либо после окончания Второй мировой войны", — подчеркнул чиновник.

Украина встретила российское вторжение "тотальным сопротивлением"

Также Болин вспомнил Украину, которая сейчас стойко борется за свою независимость и в начале войны встретила врага "тотальным сопротивлением".

"Российские войска столкнулись с объединенной силой всего украинского общества. Такое объединение может произойти довольно быстро только при условии, что подавляющее большинство населения осознает ситуацию и понимает, что поставлено на карту. Устойчивость общества требует именно этого: осведомленности о ситуации", – добавил министр.

Напомним, в Швеции депутат парламента, лидер Социал-демократической рабочей партии Магдалена Андерссон призвала увеличить прямое производство боеприпасов для Украины. Для этого необходимо предоставить государственные гарантии шведской оборонной промышленности.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский выступил на ежегодной национальной конференции Швеции "Общество и оборона". По его словам, такая конференция — одно из важнейших событий Северной Европы в сфере безопасности и обороны.