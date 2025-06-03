Коррупция на закупках трансформаторов в Харькове — разоблачили организатора

Энергетики обследуют трансформаторы. Иллюстративное фото: cherkasyoblenergo

Правоохранители НАБУ и САП объявили подозрение организатору коррупционной схемы на закупках Харьковоблэнерго. Подозреваемый обогащался на средствах, которые шли на покупку трансформаторов.

Об этом сообщает НАБУ во вторник, 3 июня.

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"НАБУ и САП сообщили о подозрении организатору схемы миллионных хищений на закупках АО "Харьковоблэнерго" энергетического оборудования. Перед этим его задержали детективы при попытке покинуть территорию Украины", — отметили правоохранители.

Подозреваемый в 2021 году взял под контроль закупки энергетического оборудования в Харьковоблэнерго и вмешивался в покупку такого оборудования другими энергетическими госпредприятиями.

Глава Харьковоблэнерго, которого тоже подозревают в причастности к этому делу, согласился действовать согласно указаниям организатора схемы и заключать контракты на закупку энергетического оборудования с подконтрольными компаниями по завышенным целям.

В НАБУ добавляют, что таким образом участники схемы намеревались похитить сумму в размере более 132 миллионов гривен.

Напомним, что в деле о коррупции в Киевзеленстрое появились новые подробности. Правоохранители объявили подозрение еще двум предпринимателям.

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