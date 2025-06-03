Корупція на закупівлях трансформаторів у Харкові — викрили організатора

Енергетики обстежують трансформатори. Ілюстративне фото: cherkasyoblenergo

Правоохоронці НАБУ та САП оголосили підозру організатору корупційної схеми на закупівлях Харківобленерго. Підозрюваний збагачувався на коштах, які йшли на покупку трансформаторів.

Про це повідомляє НАБУ в вівторок, 3 червня.

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"НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ "Харківобленерго" енергетичного обладнання. Перед цим його затримали детективи під час спроби залишити територію України", — зазначили правоохоронці.

Підозрюваний 2021 року взяв під контроль закупівлі енергетичного обладнання в Харківобленерго та втручався в покупку такого обладнання іншими енергетичними держпідприємствами.

Очільник Харківобленерго, якого теж підозрюють у причетності до цієї справи, погодився діяти згідно з вказівками організатора схеми та укладати контракти на закупівлю енергетичного обладнання з підконтрольними компаніями за завищеними цілями.

В НАБУ додають, що в такий спосіб учасники схеми мали намір викрасти суму в розмірі понад 132 мільйони гривень.

Нагадаємо, що в справі про корупцію в Київзеленбуді з'явилися нові подробиці. Правоохоронці оголосили підозру ще двом підприємцям.

Також ми повідомляли, що в Києві перед судом постане посадовиця за розтрату державних коштів на закупівлях безконтактних термометрів для дітей.