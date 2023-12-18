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Миллионная стоимость — ГБР передало государству имущество ровенского военкома

18 декабря 2023 19:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Миллионная стоимость — ГБР передало государству имущество ровенского военкома
Конфискован дом руководителя Ровенского областного ТЦК СП. Фото: ГБР
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Госбюро расследований передало государству через АРМА имущество ровенского военкома, которому инкриминируют незаконное обогащение и избиение солдата. Стоимость имущества по общим подсчетам — 51 млн 700 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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У военкома по результатам работы силовиков были арестованы:

  • земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;
  • семь домов общей площадью 500 кв. м на этом же месте;
  • земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около половины гектара и домом на 316 кв. м;
  • два грузовых автомобиля.
Миллионная стоимость — ГБР передало государству имущество ровенского военкома
Земля арестованного военкома. Источник: ГБР
Миллионная стоимость — ГБР передало государству имущество ровенского военкома
Один из домов арестованного военкома. Источник: ГБР

Ведомство отмечает, что расследование стартовало еще летом текущего года, когда военком жестоко избил солдата, который угрожал рассказать о его преступных действиях. Тогда силовики обнаружили немало недвижимости и транспорта, которые он переписал на дальних родственников.

В настоящее время ему инкриминируют применение насилия в отношении подчиненного и грабительство. Таким образом, он нарушил сразу четыре статьи Уголовного кодекса Украины. В октябре ему было доложено о подозрении в коррупции. Сейчас он под стражей без возможности внесения залога, ему грозит 12 лет заключения.

Напомним, что ранее ГБР провело обыски в имении одесского военкома Евгения Борисова в Марбелье, Испания. Все имущество экс-военного арестовано. В то же время закарпатский комплекс "Косино" обратился в ведомство с жалобой на вооруженных работников ТЦК СП, которые в начале декабря ворвались в санаторий, испугав несовершеннолетних детей.

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