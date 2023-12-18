Мільйонна вартість — ДБР передало державі майно рівненського воєнкома

Конфіскований будинок керівника Рівненського обласного ТЦК СП. Фото: ДБР

Держбюро розслідувань передало державі через АРМА майно рівненського воєнкома, якому інкримінують незаконне збагачення та побиття солдата. Вартість майна за загальними підрахунками — 51 млн 700 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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У воєнкома за результатами роботи силовиків було заарештовано:

земельну ділянку у селі Поляниця Івано-Франківської області із житловим будинком площею 280 кв. м;

сім будинків загальною площею 500 кв. м на цьому ж місці;

земельна ділянка у селищі Ланчин Івано-Франківської області площею близько пів гектара та будинком на 316 кв. м;

два вантажних автомобілі.

Земля заарештованого воєнкома. Джерело: ДБР

Один з будинків заарештованого воєнкома. Джерело: ДБР

Відомство зазначає, що розслідування стартувало ще влітку поточного року, коли воєнком жорстоко побив солдата, який погрожував розповісти про його злочинні вчинки. Тоді силовики знайшли чимало нерухомості та транспорту, які він переписав на далеких родичів.

Наразі йому інкримінують застосування насильства щодо підлеглого та грабіжництво. Таким чином він порушив відразу чотири статті Кримінального кодексу України. У жовтні йому було повідомлено про підозру в корупції. Наразі він під вартою без можливості внесення застави, йому загрожує 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, що раніше ДБР провело обшуки у маєтку одеського військкома Євгена Борисова в Марбельї, Іспанія. Все майно ексвійськового наразі арештовано. Натомість закарпатський комплекс "Косино" звернувся до відомства зі скаргою на озброєних працівників ТЦК СП, які на початку грудня вдерлися до санаторію, перелякавши неповнолітніх дітей.