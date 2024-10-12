ВПЛ в Украине — где живут и что планируют

Миллионы украинцев остаются без дома — где живет больше ВПЛ
Численность внутриперемещенных лиц в Украине остается значительной. По состоянию на август текущего года в стране фиксируются 3,67 млн переселенцев.
Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетьманцев в Telegram.
Демографическая статистика по ВПЛ
По данным Международной организации по миграции, по состоянию на август 2024 года численность ВПЛ в Украине составляет 3,67 млн человек, а 4,39 млн человек уже вернулись в свои дома.
Сообщается, что внутренне перемещенные лица составляют 11,4% населения Украины.
Среди переселенцев 10% — это неполные семьи, где есть только один человек старше 18 лет, а другие меньше.
По статистике, 69% ВПЛ выразили намерение оставаться в текущем месте пребывания дольше, чем в течение трех месяцев. Еще 14% из всех переселенцев обдумывают возможность вернуться к себе в родной дом.
"Среди тех, кто обдумывает возможность возвращения, 63% сообщили, что готовы на это только после окончания войны", — говорится в сообщении.
Где больше всего ВПЛ
Больше всего внутренне перемещенных лиц происходят из Донецкой (24%), Харьковской (20%), Запорожской, Херсонской (по 12%) областей.
Относительно регионов, где больше всего принимают переселенцев — Харьковщина, Запорожье, Днепропетровщина, Киевщина и Киев.
"В эти регионы переместилась почти половина всех ВПЛ", — написал Гетманцев.
Исследование показало, что 9% переселенцев провели не менее 14 дней за границей из-за полномасштабного вторжения с начала полномасштабного вторжения, а более 82% живут за пределами Украины до сих пор, еще 28% переехали в пределах своей области.
Напомним, в Украине предприниматели со статусом ВПЛ могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.
Ранее мы писали, что с 1 октября 2024 г. денежную помощь на проживание автоматически продлят для наиболее уязвимых категорий ВПЛ. Переселенцы, которые хотят оформить выплаты, должны писать обращения в органы социальной защиты.
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