ВПО в Україні — де живуть і що планують

Переселенці отримують допомогу. Фото: ГО "ВПО України"

Чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні залишається значною. Станом на серпень поточного року в країні фіксуються 3,67 млн переселенців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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За даними Міжнародної організації з міграції, станом на серпень 2024 року чисельність ВПО в Україні становить 3,67 млн осіб, а 4,39 млн людей вже повернулися до своїх домівок.

Чисельність переселенців в Україні. Фото: МОМ

Повідомляється, що внутрішньо переміщені особи становлять 11,4% населення України.

Серед переселенців 10% — це неповні сім’ї, де є лише одна людина старша 18 років, а інші менші.

За статистикою, 69% ВПО висловили намір залишатися у поточному місці перебування довше, ніж протягом трьох місяців. Ще 14% з усіх переселенців обмірковують можливість повернутися до себе в рідний дім.

"Серед тих, хто обмірковує можливість повернення, 63% повідомили, що готові на це тільки після закінчення війни", — йдеться в повідомленні.

Де найбільше ВПО

Найбільше внутрішньо переміщених осіб походять із Донецької (24%), Харківської (20%), Запорізької, Херсонської (по 12%) областей.

Щодо регіонів, де найбільше приймають переселенців — Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Київщина та Київ.

"У ці регіони перемістилась майже половина всіх ВПО", — написав Гетманцев.

Дослідження показало, що 9% переселенців провели щонайменше 14 днів за кордоном через повномасштабне вторгнення з початку повномасштабного вторгнення, а понад 82% мешкають за межами України досі, ще 28% переїхали у межах своєї області.

Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом ВПО можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2024 року грошову допомогу на проживання автоматично продовжать для найбільш вразливих категорій ВПО. Переселенці, які також хочуть оформити виплати, мають писати звернення до органів соціального захисту.