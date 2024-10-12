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Мільйони українців залишаються без дому — де мешкає найбільше ВПО

12 жовтня 2024 14:30
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
ВПО в Україні — де живуть і що планують
Переселенці отримують допомогу. Фото: ГО "ВПО України"
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Чисельність внутрішньо переміщених осіб в Україні залишається значною. Станом на серпень поточного року в країні фіксуються 3,67 млн переселенців.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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За даними Міжнародної організації з міграції, станом на серпень 2024 року чисельність ВПО в Україні становить 3,67 млн осіб, а 4,39 млн людей вже повернулися до своїх домівок.

ВПО в Україні
Чисельність переселенців в Україні. Фото: МОМ

Повідомляється, що внутрішньо переміщені особи становлять 11,4% населення України.

Серед переселенців 10% — це неповні сім’ї, де є лише одна людина старша 18 років, а інші менші.

За статистикою, 69% ВПО висловили намір залишатися у поточному місці перебування довше, ніж протягом трьох місяців. Ще 14% з усіх переселенців обмірковують можливість повернутися до себе в рідний дім. 

"Серед тих, хто обмірковує можливість повернення, 63% повідомили, що готові на це тільки після закінчення війни", — йдеться в повідомленні.

Де найбільше ВПО 

Найбільше внутрішньо переміщених осіб походять із Донецької (24%), Харківської (20%), Запорізької, Херсонської (по 12%) областей.

Щодо регіонів, де найбільше приймають переселенців — Харківщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Київщина та Київ. 

"У ці регіони перемістилась майже половина всіх ВПО", — написав Гетманцев.

Дослідження показало, що 9% переселенців провели щонайменше 14 днів за кордоном через повномасштабне вторгнення з початку повномасштабного вторгнення, а понад 82% мешкають за межами України досі, ще 28% переїхали у межах своєї області.

Нагадаємо, в Україні підприємці зі статусом ВПО можуть отримати до 2 600 доларів на розвиток або відновлення бізнесу. Така фінансова допомога надається в Дніпропетровській, Запорізькій або Донецькій областях.

Раніше ми писали, що з 1 жовтня 2024 року грошову допомогу на проживання автоматично продовжать для найбільш вразливих категорій ВПО.  Переселенці, які також хочуть оформити виплати, мають писати звернення до органів соціального захисту.

переселенці дослідження ВПО війна в Україні еміграція

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