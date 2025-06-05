Миллионы детей в Украине нуждаются в помощи из-за войны - Олег Бондаренко

Олег Бондаренко. Фото: Facebook Олега Бондаренко

В Украине около двух миллионов детей сегодня оказались в зоне особой уязвимости из-за затянувшейся войны. Постоянная угроза обстрелов, оккупация отдельных территорий и техногенные катастрофы наносят серьезный ущерб как физическому, так и психическому здоровью самых маленьких украинцев.

Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко в четверг, 5 июня.

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Что известно о состоянии украинских детей

По его словам, последствия войны имеют долговременное влияние на жизнь детей, а потому защита малышей должна стать приоритетом на государственном уровне.

"Наш комитет разрабатывает законодательство, чтобы обеспечить укрытие детей в гражданских сооружениях и их эвакуацию из опасных регионов. Это все для надлежащей защиты детей Украины на будущее", — отметил Бондаренко.

В Верховной Раде призывают не оставлять детские потребности без внимания и продолжать создавать условия, которые помогут детям чувствовать себя в безопасности даже в самых сложных обстоятельствах.

Напомним, что ранее мы сообщали о красных флажках в поведении подростка, которые свидетельствуют о проблемах с психологическим состоянием.

До этого стало известно о том, за что ни в коем случае нельзя ругать детей. Это может испортить их будущее.