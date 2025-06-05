Миллионы детей в Украине нуждаются в помощи из-за войны - Олег Бондаренко

Миллионы детей в Украине нуждаются в помощи из-за войны — нардеп
В Украине около двух миллионов детей сегодня оказались в зоне особой уязвимости из-за затянувшейся войны. Постоянная угроза обстрелов, оккупация отдельных территорий и техногенные катастрофы наносят серьезный ущерб как физическому, так и психическому здоровью самых маленьких украинцев.
Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко в четверг, 5 июня.
Что известно о состоянии украинских детей
По его словам, последствия войны имеют долговременное влияние на жизнь детей, а потому защита малышей должна стать приоритетом на государственном уровне.
"Наш комитет разрабатывает законодательство, чтобы обеспечить укрытие детей в гражданских сооружениях и их эвакуацию из опасных регионов. Это все для надлежащей защиты детей Украины на будущее", — отметил Бондаренко.
В Верховной Раде призывают не оставлять детские потребности без внимания и продолжать создавать условия, которые помогут детям чувствовать себя в безопасности даже в самых сложных обстоятельствах.
Напомним, что ранее мы сообщали о красных флажках в поведении подростка, которые свидетельствуют о проблемах с психологическим состоянием.
До этого стало известно о том, за что ни в коем случае нельзя ругать детей. Это может испортить их будущее.
Читайте Новини.LIVE!