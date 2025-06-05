Мільйони дітей в Україні потребують допомоги через війну — Олег Бондаренко

Мільйони дітей в Україні потребують допомоги через війну — нардеп
В Україні близько двох мільйонів дітей сьогодні опинилися в зоні особливої вразливості через тривалу війну. Постійна загроза обстрілів, окупація окремих територій і техногенні катастрофи завдають серйозної шкоди як фізичному, так і психічному здоров'ю наймолодших українців.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко у четвер, 5 червня.
Що відомо про стан українських дітей
За його словами, наслідки війни мають довготривалий вплив на життя дітей, а тому захист малечі має стати пріоритетом на державному рівні.
"Наш комітет розробляє законодавство, щоб забезпечити укриття дітей у цивільних спорудах та їхню евакуацію з небезпечних регіонів. Це все для належного захисту дітей України на майбутнє", — зазначив Бондаренко.
У Верховній Раді закликають не залишати дитячі потреби поза увагою та продовжувати створювати умови, які допоможуть дітям відчувати себе у безпеці навіть у найскладніших обставинах.
Нагадаємо, що раніше ми повідомляти про червоні прапорці у поведінці підлітка, які свідчать про проблеми із психологічним станом.
До цього стало відомо про те, за що в жодному разі не можна сварити дітей. Це може зіпсувати їхнє майбутнє.
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