Мика Ньютон впервые за 13 лет выступила в Украине

Мика Ньютон. Фото: Reuters

Украинская певица и актриса Мика Ньютон, которая получила большую популярность в 2000-х годах, впервые за 13 лет выступила в Украине. Концерт прошел на ВДНХ в Киеве 30 мая в рамках трехдневного фестиваля "Поколение", посвященного музыке и культуре 90-х и 2000-х годов.

После концерта главный редактор Новини.LIVE Елена Халик пообщалась с певицей и взяла несколько комментариев.

Что сказала Мика Ньютон о выступлении и возможном участии в Евровидении

Во время концерта певица сказала со сцены, что волновалась больше, чем на Евровидении в 2011 году. В связи с этим Елена Халик спросила, следит ли исполнительница за Евровидением и волнуется ли, на что Мика Ньютон ответила, что "немного" следит. Также она оценила певицу LELÉKA, которая выступала от имени Украины в этом году.

"LELÉKA молодец. Я считаю, что она сделала колоссальный рост. Даже за этот промежуток от того, который выбрали и до того, что я увидела на Евровидении. Это была сильно интересная артистка. Я знаю, что есть много разных мнений, но это очень талантливая и уникальная артистка", — сказала певица.

На вопрос, хотелось бы ей вернуться когда-то на Евровидение, она предположила, что возможно присоединилась бы к кому-то в качестве поддержки. В то же время сама артистка не может сказать, выдержала бы снова ту нагрузку.

Что известно о Мике Ньютон

Заметим, что Мика Ньютон родилась в городе Бурштын Ивано-Франковской области. В 2000-х годах она получила большую популярность, а в 2011 представляла Украину на конкурсе Евровидение, же заняла 4 место с песней "Angel".

Однако после этого в выступлениях певицы в Украине наступила долговременная творческая пауза. Сразу после успеха на Евровидении она подписала контракт с американским лейблом JK-music group и переехала в Лос-Анджелес для записи англоязычного альбома и продвижения на западе.

После завершения музыкального контракта в США Мика сосредоточилась на актерском мастерстве, моделинге, съемках в рекламе и преподавании вокала. В 2018 году она вышли замуж за американского бизнесмена Криса Сааведру и окончательно поселилась за границей.

Как известно, главные хиты Мики Ньютон в 2000-х годах были на русском языке. Однако из-за вторжения РФ в Украину певица заняла жесткую позицию, оборвала все связи с Россией и полностью исключила из программы старые русскоязычные треки. Она заявила, что отныне поет исключительно на украинском и английском языках.

Что касается настоящего, Мика возобновила концертную деятельность в Украине и анонсировала запись нового украиноязычного альбома.

Как сообщало Новини.LIVE, в первых числах января этого года стало известно, что Мика Ньютон впервые за долгое время приехала в Украину вместе со своим мужем. В момент когда супруги оказались в стране, россияне начали массивные обстрелы.

Также мы писали, что в том же месяце из-за сигнала воздушной тревоги, Мика Ньютон и ее муж буди вынуждены оставить театр во Львове и спуститься в укрытие.