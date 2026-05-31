Міка Ньютон вперше за 13 років виступила в Україні

Міка Ньютон. Фото: Reuters

Українська співачка та акторка Міка Ньютон, яка здобула велику популярність у 2000-х роках, вперше за 13 років виступила в Україні. Концерт пройшов на ВДНГ в Києві 30 травня в рамках триденного фестивалю "Покоління", присвяченому музиці й культурі 90-х та 2000-х років.

Після концерту головна редакторка Новини.LIVE Олена Халік поспілкувалася зі співачкою та взяла декілька коментарів.

Що сказала Міка Ньютон про виступ та можливу участь у Євробаченні

Під час концерту співачка сказала зі сцени, що хвилювалася більше, ніж на Євробаченні у 2011 році. У зв'язку з цим Олена Халік спитала, чи стежить виконавиця за Євробаченням і чи хвилюється, на Міка Ньютон відповіла, що "потрішки" стежить. Також вона оцінила співачку LELÉKA, яка виступала від імені України в цьому році.

"LELÉKA молодець. Я вважаю, що вона зробила колосальний ріст. Навіть за оцей проміжок від того, який вибрали і до того, що я побачила на Євробаченні. Це була сильно цікава артистка. Я знаю, що є багато різних думок, але це дуже талановита і унікальна артистка", — сказала співачка.

На запитання, чи хотілося б їй повернутись колись на Євробачення, вона припустила, що можливо долучилася б до когось у якості підтримки. Водночас сама артистка не може сказати, чи витримала б знову те навантаження.

Що відомо про Міку Ньютон

Зауважимо, що Міка Ньютон народилася в місті Бурштин Івано-Франківської області. У 2000-х роках вона здобула велику популярність, а в 2011 представляла Україну на конкурсі Євробачення, же посіла 4 місце з піснею "Angel".

Проте після цього у виступах співачки в Україні настала довготривала творча пауза. Одразу після успіху на Євробаченні вона підписала контракт з американським лейблом JK-music group і переїхала до Лос-Анджелеса для запису англомовного альбому та просування на заході.

Після завершення музичного контракту в США Міка зосередилася на акторській майстерності, моделінгу, зйомках у реклами та викладанні вокалу. У 2018 році вона вийшли заміж за американського бізнесмена Кріса Сааведру та остаточно оселилася за кордоном.

Як відомо, головні хіти Міки Ньютон у 2000-х роках були російською мовою. Проте через вторгнення РФ в Україні співачка зайняла жорстку позицію, обірвала всі зв'язки з Росією та повністю виключила з програми старі російськомовні треки. Вона заявила, що відтепер співає виключно українською та англійською мовами.

Щодо сьогодення, Міка відновила концертну діяльність в Україні та анонсувала запис нового україномовного альбому.

Як повідомляло Новини.LIVE, в перших числах січня цього року стало відомо, що Міка Ньютон вперше за довгий час приїхала до України разом зі своїм чоловіком. В момент коли подружжя опинилося в країні, росіяни почали масивні обстріли.

Також ми писали, що того ж місяця через сигнал повітряної тривоги, Міка Ньютон та її чоловік буди вимушені залишити театр у Львові і спуститися в укриття.