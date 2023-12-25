Миграционная служба прекратила рассмотрение дела о лишении гражданства судьи Львова

Судья Богдан Львов. Фото: Радио.Свобода

В Государственной миграционной службе Украины приостановили рассмотрение дела о лишении гражданства Украины бывшего судьи Верховного суда Украины Богдана Львова. Ранее у него обнаружили наличие российского паспорта.

Об этом сообщает "Радио.Свобода".

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Почему рассмотрение дела Львова приостановилось

Как говорится в материале, об остановке рассмотрения дела впервые стало известно в начале декабря во время судебного заседания по иску Львова в Верховный суд о своем возобновлении. При этом в миграционной службе не прокомментировали причины такого решения, сославшись на "конфиденциальность" информации.

Богдан Львов на суде. Источник: Радио.Свобода

Согласно документу, который добавил Львов к материалам иска во время слушания в Киевском окружном админсуде, 17 ноября текущего года миграционная служба сообщила ему, что больше не рассматривает ходатайство Комиссии по гражданству при президенте Украины относительно приостановления его гражданства Украины.

"Мы неоднократно обращались в Государственную миграционную службу, и вот последний ответ был о том, что такое рассмотрение прекращено. На мой взгляд, это означает, что они не могут доказать добровольность приобретения гражданства — как основание для прекращения украинского гражданства", — сообщил он по окончанию слушания.

Журналисты с этим вопросом обратились к главе Комиссии Алексею Днепрову, но тот сообщил, что не помнит о получении Комиссией письма от миграционной службы, и посоветовал обратиться в Офис президента.

Судья окружного административного суда Киева Алена Кушнова, рассматривающая иск Львова. Источник: Радио.Свобода

Следующее слушание по делу Львова состоится завтра в 13:00 в окружном административном суде столицы. Во время слушания пройдут судебные дебаты, а также в этот день могут принять решение о возобновлении Львова как судьи.

Отмечается, что в октябре прошлого года СБУ проинформировала Верховный суд о наличии у Львова российского паспорта, из-за чего глава Верховного суда Станислав Кравченко отчислил его из судейского штата. При этом силовое ведомство тогда сообщало, что проверка продолжается.

Представитель СБУ на суде Львова. Источник: Радио.Свобода

Однако на суде представитель СБУ заявила, что в настоящее время проверок факта приобретения Львовским российского гражданства не проводится.

Напомним, что ранее Басманный суд Москвы принял решение о заочном аресте главы главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

В то же время, депутаты "Европейской солидарности" подготовили и подали иск в Киевский Окружной Административный суд на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.