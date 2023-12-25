Міграційна служба припинила розгляд справи про позбавлення громадянства судді Львова

Суддя Богдан Львов. Фото: Радіо.Свобода

В Державній міграційній службі України зупинили розгляд справи щодо позбавлення громадянства України колишнього судді Верховного суду України Богдана Львова. Раніше у нього виявили наявність російського паспорта.

Про це повідомляє "Радіо.Свобода".

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Як йдеться у матеріалі, про зупинку розгляду справи вперше стало відомо на початку грудня, під час судового засідання за позовом Львова до Верховного суду про своє поновлення. При цьому, у міграційній службі не прокоментували причини такого рішення, пославшись на "конфіденційність" інформації.

Богдан Львов на суді. Джерело: Радіо.Свобода

Згідно з документом, який додав Львов до матеріалів позову під час слухання у Київському окружному адмінсуді, 17 листопада поточного року міграційна служба повідомила йому, що більше не розглядає клопотання Комісії з питань громадянства при президентові України стосовно призупинення його громадянства України.

"Ми неодноразово зверталися до Державної міграційної служби, і от остання відповідь була про те, що такий розгляд припинено. На мій погляд, це означає, що вони не можуть довести добровільність набуття громадянства — як підставу для припинення українського громадянства", — повідомив він по закінченню слухання.

Журналісти з цим питанням звернулися до голови Комісії Олексія Дніпрова, але той повідомив, що не пригадує отримання Комісією листа від міграційної служби, та порадив звернутися до Офісу президента.

Суддя окружного адміністративного суду Києва Альона Кушнова, яка розглядає позов Львова. Джерело: Радіо.Свобода

Наступне слухання у справі Львова, відбудеться завтра о 13:00 в окружному адміністративному суді столиці. Під час слухання пройдуть судові дебати, а також цього дня можуть ухвалити рішення щодо поновлення Львова, як судді.

Зазначається, що у жовтні минулого року СБУ проінформувала Верховний суд про наявність у Львова російського паспорта, через що голова Верховного суду, Станіслав Кравченко, відрахував його з суддівського штату. При цьому, силове відомство тоді повідомляло, що перевірка триває.

Представниця СБУ на суді Львова. Джерело: Радіо.Свобода

Однак на суді представниця СБУ заявила, що на теперішній час перевірок факту набуття Львовим російського громадянства не проводиться.

Нагадаємо, що раніше Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт голови головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Водночас депутати "Європейської солідарності" підготували й подали позов до Київського Окружного Адміністративного суду на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.