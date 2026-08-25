МиГ-29, склады и комплексы РЭБ: ВСУ атаковали важные объекты РФ

Результаты ударов ВСУ по объектам РФ. Фото: Генштаб ВСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных целей российских оккупантов. Среди них — комплексы радиоэлектронной борьбы, станция подавления спутниковой связи, а также склады противника. Кроме того, подтверждено повреждение истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Генерального штаба Вооруженных сил Украины во вторник, 25 августа.

ВСУ нанесли удар по комплексам РЭБ и складам РФ

По данным Генштаба ВСУ, 24 августа и в ночь на 25 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду военных целей российского агрессора.

В частности, в Луганске был поражён специализированный комплекс радиоэлектронной борьбы "Пересвет-М".

Также поражена станция радиоэлектронного подавления спутниковой связи "Starlink" в Мирном ( ТОТ АР Крым).

Кроме того, в Бердянске Запорожской области был уничтожен склад горюче-смазочных материалов и боеприпасов противника.

Еще одним пораженным объектом стали склады материально-технических средств подразделения оккупантов в Приморске Запорожской области.

На аэродроме "Миллерово" поврежден МиГ-29

По результатам анализа данных подтверждено повреждение 24 августа 2026 года истребителя МиГ-29 на аэродроме "Миллерово" в Ростовской области РФ.

Степень нанесённого ущерба уточняется. В Генштабе отметили, что работа по ключевым военным целям противника продолжается.

Скриншот сообщения Генштаба ВСУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что после ударов Украины по логистическим объектам Ozon в РФ 22 августа появились спутниковые снимки последствий атаки. На складе компании в Чапаевске зафиксировали значительные повреждения. В Оренбурге также обнародовали кадры момента удара по логистическому объекту Ozon.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 20 августа 2026 года Силы обороны Украины нанесли удары по НПЗ "ТАНЕКО" в Нижнекамске и нефтяному терминалу "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае. На обоих объектах зафиксировали попадания, после которых возникли пожары.