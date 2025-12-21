Видео
Мецгер о масштабах программы "еОселя" — сколько процентов

Мецгер о масштабах программы "еОселя" — сколько процентов

Ua ru
Дата публикации 21 декабря 2025 02:37
97% рынка ипотеки — Мецгер назвал реальные масштабы программы еОселя
Глава правления "Укрфинжилье" Евгений Мецгер. Фото: Кадр из эфира

Двадцать две тысячи украинских семей смогли приобрести собственное жилье за три года действия государственной программы "еОселя". Общий портфель кредитования достиг почти 38 миллиардов гривен.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал председатель правления "Укрфинжилье" Евгений Мецгер.

Цифры, которые впечатляют

Программа фактически стала монополистом. Мецгер привел показательную статистику: сегодня "еОселя" покрывает 97% всего ипотечного рынка Украины. Коммерческие банки из-за высоких ставок почти остановили самостоятельное кредитование жилья.

Динамика растет:

  • 2023 год: выдано 9 миллиардов гривен (это уровень всей банковской системы в довоенном 2021 году);
  • 2024 год: объемы выросли почти до 15 миллиардов;
  • 2025 год: планируют удержать планку в 15 миллиардов.

"Мы сделали плюс 65% к лучшему ипотечному году до войны", — подчеркнул Мецгер.

Крыша для 11 тысяч детей

За сухими цифрами стоят люди. По словам Мецгера, программа помогла примерно 80 тысячам граждан. Отдельный акцент — на детях. Около 11 тысяч несовершеннолетних украинцев получили свой дом благодаря льготным кредитам.

Несмотря на успехи, председатель правления критически оценивает ситуацию. Он процитировал Уинстона Черчилля: "Если вы довольны всем... поздравляю, вы достигли уровня развития своей собаки".

Желание украинцев купить квартиру в разы превышает финансовую способность государства поддержать всех. Поэтому, несмотря на рекордные показатели, в компании считают результат недостаточным и ищут пути для расширения финансирования.

Ранее мы рассказывали, в каких городах Украины максимальный взнос по ипотеке "еОселя".

Также отметим, что хотя "еОселя" является ключевым инструментом для покупки недвижимости, воспользоваться ею могут не все из-за специфических ограничений, перечень которых ежегодно становится все более детализированным.

ипотека недвижимость жилье Евгений Мецгер єОселя
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
