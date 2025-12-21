97% ринку іпотеки — Мецгер назвав реальні масштаби програми єОселя

Мецгер про реальні масштаби програми "єОселя" — скільки процентів
Двадцять дві тисячі українських сімей змогли придбати власне житло за три роки дії державної програми "єОселя". Загальний портфель кредитування сягнув майже 38 мільярдів гривень.
Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.
Цифри, що вражають
Програма фактично стала монополістом. Мецгер навів показову статистику: сьогодні "єОселя" покриває 97% усього іпотечного ринку України. Комерційні банки через високі ставки майже зупинили самостійне кредитування житла.
Динаміка зростає:
- 2023 рік: видано 9 мільярдів гривень (це рівень усієї банківської системи у довоєнному 2021 році);
- 2024 рік: обсяги зросли майже до 15 мільярдів;
- 2025 рік: планують втримати планку у 15 мільярдів.
"Ми зробили плюс 65% до найкращого іпотечного року до війни", — підкреслив Мецгер.
Дах для 11 тисяч дітей
За сухими цифрами стоять люди. За словами Мецгера, програма допомогла приблизно 80 тисячам громадян. Окремий акцент — на дітях. Близько 11 тисяч неповнолітніх українців отримали свій дім завдяки пільговим кредитам.
Попри успіхи, голова правління критично оцінює ситуацію. Він процитував Вінстона Черчилля: "Якщо ви задоволені всім... вітаю, ви досягли рівня розвитку своєї собаки".
Бажання українців купити квартиру в рази перевищує фінансову спроможність держави підтримати всіх. Тому, попри рекордні показники, в компанії вважають результат недостатнім і шукають шляхи для розширення фінансування.
