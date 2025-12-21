Відео
Мецгер про реальні масштаби програми "єОселя" — скільки процентів

Дата публікації: 21 грудня 2025 02:37
97% ринку іпотеки — Мецгер назвав реальні масштаби програми єОселя
Голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер. Фото: Кадр з етеру

Двадцять дві тисячі українських сімей змогли придбати власне житло за три роки дії державної програми "єОселя". Загальний портфель кредитування сягнув майже 38 мільярдів гривень.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE розповів голова правління "Укрфінжитло" Євген Мецгер.

Цифри, що вражають

Програма фактично стала монополістом. Мецгер навів показову статистику: сьогодні "єОселя" покриває 97% усього іпотечного ринку України. Комерційні банки через високі ставки майже зупинили самостійне кредитування житла.

Динаміка зростає:

  • 2023 рік: видано 9 мільярдів гривень (це рівень усієї банківської системи у довоєнному 2021 році);
  • 2024 рік: обсяги зросли майже до 15 мільярдів;
  • 2025 рік: планують втримати планку у 15 мільярдів.

"Ми зробили плюс 65% до найкращого іпотечного року до війни", — підкреслив Мецгер.

Дах для 11 тисяч дітей

За сухими цифрами стоять люди. За словами Мецгера, програма допомогла приблизно 80 тисячам громадян. Окремий акцент — на дітях. Близько 11 тисяч неповнолітніх українців отримали свій дім завдяки пільговим кредитам.

Попри успіхи, голова правління критично оцінює ситуацію. Він процитував Вінстона Черчилля: "Якщо ви задоволені всім... вітаю, ви досягли рівня розвитку своєї собаки".

Бажання українців купити квартиру в рази перевищує фінансову спроможність держави підтримати всіх. Тому, попри рекордні показники, в компанії вважають результат недостатнім і шукають шляхи для розширення фінансування.

Раніше ми розповідали, в яких містах України максимальний внесок за іпотекою "єОселя".

Також зазначимо, що хоча "єОселя" є ключовим інструментом для купівлі нерухомості, скористатися нею можуть не всі через специфічні обмеження, перелік яких щороку стає все більш деталізованим.

іпотека нерухомість житло Євген Мецгер єОселя
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
