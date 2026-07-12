Метеозависимым следует приготовиться: Землю накрыла магнитная буря
Магнитная буря в воскресенье, 12 июля, обрушилась на Землю. Ее уровень — G1, что оценивается как слабый. В то же время она может стать причиной незначительных сбоев в работе энергосистем, а также повлиять на маршруты миграции животных. Кроме того, возможно воздействие на здоровье метеозависимых и пожилых людей.
Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.
Магнитные бури 12 июля
За последние сутки солнечная активность находилась на низком уровне. Кроме того, на Солнце произошли две вспышки класса B и одна класса C, которые не оказывают существенного влияния на Землю.
Геомагнитное поле будет от спокойного до незначительного штормового уровня, а солнечная активность — низкой с небольшой вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 12 июля:
- Вероятность небольшой геомагнитной бури — 10%
- Вероятность сильного геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 30%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%
- Количество солнечных пятен — 40
Влияние магнитных бурь
Магнитные бури — это возмущения магнитного поля Земли, возникающие из-за активности Солнца. Они могут влиять не только на технику, но и на самочувствие людей, особенно метеочувствительных.
В период магнитных бурь люди могут испытывать:
- головную боль или давление в голове;
- головокружение, слабость;
- повышенную тревожность или раздражительность;
- нарушения сна;
- скачки артериального давления;
- сердцебиение или дискомфорт в груди.
Во время магнитных бурь помогает:
- достаточный сон (7–9 часов);
- питьевой режим;
- сокращение потребления кофеина и алкоголя;
- легкая физическая активность (прогулки);
- сведение стресса к минимуму;
- магний (по рекомендации врача).
Как писали Новини.LIVE, в течение июля прогнозируется повышенная солнечная активность с несколькими сильными геомагнитными возмущениями, которые могут влиять как на самочувствие людей, так и на работу технических систем.
А погода в Украине 12 июля будет с переменной облачностью, а местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. Синоптики прогнозируют комфортную температуру воздуха.
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