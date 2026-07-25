Метеозависимые могут вздохнуть с облегчением: прогноз магнитных бурь на сегодня

Головная боль у мужчины, солнце. Фото: pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Альбина Заречная Редактор

В субботу, 25 июля, на Земле не ожидается значительных магнитных бурь. За последние сутки на Солнце произошло несколько вспышек, но они практически не влияют на Землю.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Магнитные бури 25 июля

Как известно, в течение последних суток солнечная активность была на низком уровне. За прошедшие 24 часа на Солнце произошло шесть вспышек класса С, но они существенно не влияют на Землю.

Также ожидается, что сегодня геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек М-класса.

Солнечная активность на 25 июля

Вероятность небольшой геомагнитной бури — 5%

Вероятность сильной геомагнитной бури — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 41.

Как магнитные бури влияют на самочувствие людей

Специалисты отмечают, что магнитные бури могут негативно влиять на здоровье людей. Предупреждения о них помогают контролировать факторы риска инфарктов и инсультов в дни, предшествующие таким солнечным явлениям.

В группе наибольшего риска находятся метеозависимые, пожилые люди, а также люди с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как писали Новини.LIVE, 25 июля синоптики прогнозируют в Украине дожди и грозы. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +21...+26 °С.

Наталья Диденко также дала прогноз погоды на выходные 25-26 июля. В ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже сильные ливни.