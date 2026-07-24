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Главная Новости дня Диденко предупредила о грозах и шквалах на выходных: какие области в зоне риска

Диденко предупредила о грозах и шквалах на выходных: какие области в зоне риска

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Дата публикации 24 июля 2026 15:40
Погода в Украине на выходные 25–26 июля — где ожидаются дожди, грозы и жара
На улице дождь. Фото: Новини.LIVE

В выходные, 25–26 июля, в Украине ожидается преимущественно комфортная летняя погода. В большинстве областей будет тепло и без значительных осадков, однако в ряде регионов ожидаются кратковременные дожди, грозы и даже сильные ливни.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на синоптика Наталью Диденко.

Погода в субботу, 25 июля

По прогнозу, в субботу днем температура воздуха составит +24…+27 °С, а в западных областях будет несколько прохладнее — +20…+24 °С.

Погода в Україні 25 липня
Карта температур в Украине на 25 июля. Фото: Метеопост

Ночью кратковременные дожди возможны местами на севере и западе страны. Днем осадки наиболее вероятны в западных областях, а также местами в Полтавской, Сумской, Донецкой областях, Запорожье и в Крыму. На остальной территории Украины существенных осадков не прогнозируется.

Погода на 26 июля

В воскресенье воздух станет еще теплее. В большинстве областей температура повысится до +25…+29 °С, а в Закарпатье столбики термометров могут достичь +30 °С. В то же время на востоке страны будет прохладнее — +20…+23 °С.

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Карта температур в Украине на 26 июля. Фото: Метеопост

Дожди прогнозируются в восточных областях, а также в Крыму, Запорожской и Днепропетровской областях. В этих регионах возможны сильные ливни, грозы и шквалы, поэтому жителям рекомендуют быть внимательными и следить за обновлениями прогноза.

В остальных областях Украины воскресенье обещает быть солнечным, сухим и комфортным.

Погода в Киеве 25-26 июля

В Киеве на выходных преимущественно без осадков, только в ближайшую ночь вероятны кратковременные дожди.

В субботу максимальная температура воздуха в столице составит около +25 °С, а в воскресенье — до +28 °С.

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Скриншот поста Натальи Диденко

Как писали Новини.LIVE, сегодня ночью температура воздуха в некоторых регионах опустилась до +5...+10 °С. Кроме того, днем в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы.

В то же время Игорь Кибальчич рассказывал, что в конце июля ожидаются колебания температуры. На смену похолоданию придет жара до +35 °С.

погода Наталка Диденко дождь температура воздуха
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
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