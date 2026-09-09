Месси купит испанский клуб «Элденсе» — подробности

Лионель Месси. Фото: Reuters

Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси достиг принципиальной договоренности с нынешними владельцами "Элденсе" о приобретении клуба из Второго дивизиона Испании. Аргентинец планирует стать мажоритарным акционером команды и приобрести 100% её акций без привлечения третьих лиц.

Об этом сообщает Marca, передает Новини.LIVE.

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Месси станет владельцем "Элденсе"

Лионель Месси договорился о покупке "Эльденсе", базирующегося в городе Эльда в провинции Аликанте. Если сделка будет окончательно оформлена, аргентинец начнет свою деятельность в качестве бизнесмена в профессиональном испанском футболе. Ожидается, что стороны могут завершить сделку уже в ближайшие дни. Перед этим необходимо завершить последние юридические и контрактные процедуры, в частности процесс комплексной проверки клуба.

Сделка также потребует одобрения Национального спортивного совета Испании (CSD).

Месси уже инвестировал в испанский футбол

Приобретение "Эльденсе" станет еще одним шагом в футбольном бизнесе Лионеля Месси. В начале года аргентинец приобрел UE Cornellà — клуб из третьего дивизиона Каталонии.

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При этом сделка по "Эльденсе" предусматривает приобретение Месси 100% акций клуба. Привлекать третьих лиц к сделке не планируется. Бизнес-проект Месси связан с его желанием продолжить свое футбольное наследие уже за пределами карьеры игрока.

"Эльденсе" привлек внимание аргентинца после недавнего выхода команды во Второй дивизион Испании. Клуб представляет город Эльду в провинции Аликанте — недалеко от Каталонии, где Месси планирует жить после завершения активной карьеры в "Интер Майами". В настоящее время "Эльденсе" выступает в Сегунде и после четырёх туров занимает 20-е место в турнирной таблице.

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