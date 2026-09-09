Мессі купить іспанський клуб Елденсе — деталі

Ліонель Мессі. Фото: Reuters

Восьмиразовий володар "Золотого м’яча" Ліонель Мессі досяг принципової угоди з нинішніми власниками "Елденсе" щодо придбання клубу з Другого дивізіону Іспанії. Аргентинець планує стати мажоритарним акціонером команди та придбати 100% її акцій без залучення третіх сторін.

Про це повідомляє Marca, передає Новини.LIVE.

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Мессі стане власником "Елденсе"

Ліонель Мессі домовився про придбання "Елденсе", який базується в місті Ельда провінції Аліканте. Якщо угоду буде остаточно оформлено, аргентинець розпочне діяльність як бізнесмен у професійному іспанському футболі. Очікується, що сторони можуть завершити операцію вже найближчими днями. Перед цим необхідно закінчити останні юридичні та контрактні процедури, зокрема процес комплексної перевірки клубу.

Угода також потребуватиме необхідного схвалення Національної спортивної ради Іспанії (CSD).

Мессі вже інвестував в іспанський футбол

Придбання "Елденсе" стане ще одним кроком у футбольному бізнесі Ліонеля Мессі. На початку року аргентинець придбав UE Cornellà — клуб із Третього дивізіону Каталонії.

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При цьому угода щодо "Елденсе" передбачає придбання Мессі 100% акцій клубу. Третіх сторін до операції залучати не планують. Бізнес-проєкт Мессі пов’язаний із його бажанням продовжити свою футбольну спадщину вже поза межами кар’єри гравця.

"Елденсе" привернув увагу аргентинця після нещодавнього виходу команди до Другого дивізіону Іспанії. Клуб представляє Ельду в провінції Аліканте — неподалік Каталонії, де Мессі планує жити після завершення активної кар’єри в "Інтер Маямі". Наразі "Елденсе" виступає в Сегунді та після чотирьох турів посідає 20-те місце в турнірній таблиці.

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