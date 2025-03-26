На ВОТ Луганщины зафиксировано критическое загрязнение воздуха

Загрязнение воздуха. Фото: Freepik

На временно оккупированной территории Луганской области зафиксирован критический уровень загрязнения воздуха. Об этом заявила местная коллаборантка Светлана Шишова, которая называет себя начальницей "центра мониторинга загрязнения окружающей среды гидрометцентра ЛНР".

Об этом сообщила пресс-служба Центра национального сопротивления.

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По словам коллаборационистки, воздух в отдельных районах насыщен сверхвысокими концентрациями оксида азота, которые иногда превышают 30 мкг/м³. Кроме этого, в воздухе присутствуют опасные формальдегиды, диоксиды азота и серы, сероводород, фенол и другие вещества, которые несут прямую угрозу здоровью.

Центр национального сопротивления призвал жителей временно оккупированных территорий фиксировать деятельность российских захватчиков и коллаборационистов, чтобы эти факты стали доказательствами в дальнейших уголовных делах.

Напомним, в Одесской области эксперты завершили исследование, есть ли мазут в Черном море.

Несколько дней назад на пляжах Одессы люди обнаружили мазут и начали самостоятельно его собирать.