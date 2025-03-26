На ТОТ Луганщини зафіксовано критичне забруднення повітря

Забруднення повітря. Фото: Freepik

На тимчасово окупованій території Луганської області зафіксовано критичний рівень забруднення повітря. Про це заявила місцева колаборантка Світлана Шишова, яка називає себе начальницею "центру моніторингу забруднення навколишнього середовища гідрометцентру ЛНР".

Про це повідомила пресслужба Центру національного спротиву.

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За словами колаборантки, повітря в окремих районах насичене надвисокими концентраціями оксиду азоту, які подекуди перевищують 30 мкг/м³. Окрім цього, у повітрі присутні небезпечні формальдегіди, діоксиди азоту та сірки, сірководень, фенол та інші речовини, що несуть пряму загрозу здоров’ю.

Центр національного спротиву закликав жителів тимчасово окупованих територій фіксувати діяльність російських загарбників і колаборантів, щоб ці факти стали доказами у подальших кримінальних справах.

Нагадаємо, в Одеській області експерти завершили дослідження, чи є мазут у Чорному морі.

Кілька днів тому на пляжах Одеси люди виявили мазут і почали самостійно його збирати.