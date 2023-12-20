Мэрия Днепра лишила Брежнева статуса почетного гражданина города

Леонид Брежнев в США на встрече с президентом Ричардом Никсоном. Иллюстративное фото: росСМИ

Городской совет Днепра лишил бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания "почетного гражданина города". Ранее такую процедуру провели в Киеве.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов, подводя итоги последней сессии Днепровского городского совета.

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"Леонид Брежнев лишен звания "Почетного гражданина Днепра". Потому что декоммунизацию города мы тоже доведем до конца. Кто бы что ни говорил", — написал, подводя итоги, Филатов.

Пост Филатова. Источник: соцсети

Декоммунизация в Украине — последние новости

Напомним, что ранее в Киеве в рамках декоммунизации был демонтирован памятник экипажу советского бронепоезда "Таращанец". Теперь он будет храниться в музее.

Также в центре столицы был демонтирован памятник одному из большевистских командиров РККА Николаю Щорсу.

Ну а также в столице демонтировали советский герб со статуи Родины-Матери. Теперь на его месте красуется украинский Тризуб.