Мерія Дніпра позбавила Брежнєва статусу почесного громадянина міста

Леонід Брежнєв в США на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном. Ілюстративне фото: росЗМІ

Міська рада Дніпра позбавила колишнього генсека ЦК КПРС Леонід Брежнєва звання "почесного громадянина міста". Раніше таку процедуру зробили в Києві.

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, підсумовуючи останню сесію Дніпровської міської ради.

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"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "Почесного громадянина Дніпра". Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав", — написав, підбиваючи підсумки Філатов.

Пост Філатова. Джерело: соцмережі

Декомунізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, що раніше в Києві в рамках декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу радянського бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

Також у центрі столиці демонтували пам'ятник одному з більшовистських командирів РСЧА Миколі Щорсу.

Ну а також у столиці демонтували радянський герб зі статуї Батьківщини-Матері. Тепер на його місці красується український Тризуб.