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Мерія Дніпра позбавила Брежнєва статусу почесного громадянина міста

20 грудня 2023 18:32
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Ілля Рябінін
редактор
Мерія Дніпра позбавила Брежнєва статусу почесного громадянина міста
Леонід Брежнєв в США на зустрічі з президентом Річардом Ніксоном. Ілюстративне фото: росЗМІ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міська рада Дніпра позбавила колишнього генсека ЦК КПРС Леонід Брежнєва звання "почесного громадянина міста". Раніше таку процедуру зробили в Києві

Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, підсумовуючи останню сесію Дніпровської міської ради. 

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"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "Почесного громадянина Дніпра". Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав", — написав, підбиваючи підсумки Філатов.

Пост Філатова. Джерело: соцмережі

Декомунізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, що раніше в Києві в рамках декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу радянського бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.

Також у центрі столиці демонтували пам'ятник одному з більшовистських командирів РСЧА Миколі Щорсу. 

Ну а також у столиці демонтували радянський герб зі статуї Батьківщини-Матері. Тепер на його місці красується український Тризуб. 

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