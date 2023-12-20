Мерія Дніпра позбавила Брежнєва статусу почесного громадянина міста
Міська рада Дніпра позбавила колишнього генсека ЦК КПРС Леонід Брежнєва звання "почесного громадянина міста". Раніше таку процедуру зробили в Києві.
Про це повідомив мер Дніпра Борис Філатов, підсумовуючи останню сесію Дніпровської міської ради.
Брежнєв не громадянин Дніпра
"Леоніда Брежнєва позбавлено звання "Почесного громадянина Дніпра". Бо декомунізацію міста ми теж доведемо до кінця. Хто б що не казав", — написав, підбиваючи підсумки Філатов.
Декомунізація в Україні — останні новини
Нагадаємо, що раніше в Києві в рамках декомунізації було демонтовано пам'ятник екіпажу радянського бронепотяга "Таращанець". Тепер він зберігатиметься в музеї.
Також у центрі столиці демонтували пам'ятник одному з більшовистських командирів РСЧА Миколі Щорсу.
Ну а також у столиці демонтували радянський герб зі статуї Батьківщини-Матері. Тепер на його місці красується український Тризуб.
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