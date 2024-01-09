В сети распространяется фейк о передвижении украинских беженцев в Европе
В сети распространяется очередной фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация является неправдивой.
Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Опровержение информации об украинских беженцах
В фейковых сообщениях говорится, что якобы из-за многих нарушений к беженцам из Украины применяют санкции под видом запрета на свободное передвижение между странами ЕС.
Однако не было никаких заявлений по поводу такой информации от официальных лиц и соответствующих органов ЕС. Кроме того, отсутствует информация о "многочисленных" правонарушениях со стороны украинцев.
Как именно был опубликован такой фейк
"Для "правдоподобности" сообщения фейкоделы разместили в тексте названия нескольких стран со ссылкой, которая якобы должна показать, какие же именно ограничения в этих странах были введены, однако никакой важной информации пользователь не получит", — отметили расследователи проекта "Без Лжи".
По словам фактчекеров, ссылки из Польши, Германии и Португалии перебрасывают человека на обычные новости таких стран в другие Teleram-каналы, которые вообще не связаны с темой беженцев или каких-либо ограничений к ним.
Напомним, ранее россияне запустили новое ИПСО в соцсетях, на котором якобы народный депутат Алексей Гончаренко опубликовал петицию о прекращении мобилизации. Таким образом, враг пытается дезинформировать население и создать искусственный конфликт.
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