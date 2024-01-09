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Мережею шириться фейк про пересування українських біженців в Європі

9 січня 2024 15:06
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Мережею шириться фейк про пересування українських біженців в Європі
Українські біженці. Ілюстративне фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Мережею шириться черговий фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

Про це повідомили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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У фейкових повідомленнях йдеться про те, що начебто через багато порушень до біженців з України застосовують санкції під виглядом заборони на вільне пересування між країнами ЄС. 

пересування українських біженців в ЄС
Фейк, який шириться мережею. Фото: SPRAVDI

Проте не було жодних заяв щодо такої інформації від офіційних осіб та відповідних органів ЄС. Крім того, відсутня інформація щодо "численних" правопорушень з боку українців.

Як саме був опублікований такий фейк

"Для "правдоподібності" допису фейкороби розмістили у тексті назви декількох країн із посиланням, яке нібито має показати, які ж саме обмеження в цих країнах були введені, однак жодної важливої інформації користувач не отримає", — наголосили розслідувачі проєкту "Без Брехні".

За словами фактчекерів, посилання з Польщі, Німеччини і Португалії, перекидають людину на звичайні новини таких країн в інші Teleram-канали, які взагалі не пов'язані з темою біженців або будь-яких обмежень до них.

Нагадаємо, раніше росіяни запустили нове ІПСО у соцмережах, на якому начебто народний депутат Олексій Гончаренко опублікував петицію про припинення мобілізації. Таким чином ворог намагається дезінформувати населення та створити штучний конфлікт. 

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