Мэр Трускавца отменил штраф ТЦК за срыв мобилизации

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львовской области мэр Трускавца Андрей Кульчинский получил штраф от ТЦК из-за невыполнения плана мобилизации. Однако суд отменил этот штраф.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В январе 2025 года несколько мэров и руководителей нескольких других общин оштрафовали за невыполнение мобилизационного задания и срыв мероприятий мобилизации в соответствии с распоряжением начальника РВА.

Согласно судебному решению, обнародованному в апреле 2025 года, городской голова Трускавца Андрей Кульчинский обжаловал в суде штраф в размере 34 тысяч гривен, наложенный на него ТЦК. Он считает это решение безосновательным.

Представитель территориального центра комплектования настаивал на отказе в удовлетворении иска, объясняя, что громада должна была оповестить 141 военнообязанного, но выполнить эту задачу не удалось. Фактически уведомления получили только пять человек, двое из которых отказались брать повестки. В 127 случаях оповещение осуществляли не по установленным правилам — повестки оставляли в почтовых ящиках, воротах или передавали родственникам. Еще в отношении семи военнообязанных вообще не принимали никаких мер для оповещения.

"Такой способ мобилизационной деятельности указывает на то, что истец формально подходит к выполнению возложенных обязанностей в сфере мобилизации, что способствует невыполнению поставленных перед ним задач. Никаких доказательств, свидетельствующих об отправке повесток военнообязанным заказным почтовым отправлением с описью вложения или об оповещении их по месту работы/учебы не предоставлено", — отметил представитель ТЦК.

Из-за невыполнения мобилизационного плана в январе 2025 года на Андрея Кульчинского составили протокол по ч.3 ст.210-1 КУоАП, предусматривающий штраф в 34 тысячи гривен.

Представитель горсовета, ответственный за оповещение, объяснил в суде, что выполнить задание должным образом без участия представителей ТЦК и полиции было невозможно. По его словам, жители не открывали двери, спускали собак или заявляли, что военнообязанный по указанному адресу не проживает.

"Состав совершенного правонарушения ответчиком определен на основании п.32 постановления Кабмина от 30.12.2022р. №1487 "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов". Применение этого постановления в этом случае является безосновательным и необоснованным, поскольку оно регулирует организацию и ведение воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов органами местного самоуправления, а не призыв граждан на военную службу по мобилизации", — сказала адвокат мэра Трускавца.

Решение суда

Дело рассматривал Трускавецкий горрайонный суд Львовской области, где председательствовал судья Виталий Грицкив. Он проанализировал предоставленные материалы и аргументы обеих сторон.

По мнению судьи, мэр Трускавца выбрал надлежащий метод оповещения военнообязанных, ведь повестки вручались лично под подпись. Кроме того, о проделанной работе было сообщено территориальный центр комплектования.

Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение отменить наложенный на Андрея Кульчинского штраф в размере 34 тысяч гривен. Однако решение еще не вступило в силу. Более того, на него уже подана апелляционная жалоба.

Напомним, в январе мы писали, что во Львовской области представители ТЦК оштрафовали мэров ряда городов за срыв мобилизации. В частности, штрафы получили Дрогобыча, Трускавца, Бориславе и несколько глав территориальных общин. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.

Также мы сообщали, что по словам народного депутата Украины Александра Бакумова, украинцы, которые получили штраф от ТЦК, имеют большой шанс его отменить. По словам народного избранника, суды отменяют около 90% штрафов.