Мер Трускавця скасував штраф ТЦК за зрив мобілізації

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львівській області мер Трускавця Андрій Кульчинський отримав штраф від ТЦК через невиконання плану мобілізації. Однак суд скасував цей штраф.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У січні 2025 року декілька мерів та очільників кількох інших громад оштрафували за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації відповідно до розпорядження начальника РВА.

Згідно з судовим рішенням, оприлюдненим у квітні 2025 року, міський голова Трускавця Андрій Кульчинський оскаржив у суді штраф у розмірі 34 тисяч гривень, накладений на нього ТЦК. Він вважає це рішення безпідставним.

Представник територіального центру комплектування наполягав на відмові в задоволенні позову, пояснюючи, що громада мала оповістити 141 військовозобов’язаного, але виконати це завдання не вдалося. Фактично повідомлення отримали лише п’ять осіб, двоє з яких відмовилися брати повістки. У 127 випадках оповіщення здійснювали не за встановленими правилами — повістки залишали у поштових скриньках, воротах або передавали родичам. Ще щодо семи військовозобов’язаних взагалі не вживали жодних заходів для оповіщення.

"Такий спосіб мобілізаційної діяльності вказує на те, що позивач формально підходить до виконання покладених обов’язків у сфері мобілізації, що сприяє невиконання поставлених перед ним завдань. Жодних доказів, які б свідчили про відправлення повісток військовозобов’язаним рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення або про оповіщення їх за місцем роботи/навчання не надано", — зазначив представник ТЦК.

Через невиконання мобілізаційного плану у січні 2025 року на Андрія Кульчинського склали протокол за ч.3 ст.210-1 КУпАП, що передбачає штраф у 34 тисячі гривень.

Представник міськради, відповідальний за оповіщення, пояснив у суді, що виконати завдання належним чином без участі представників ТЦК та поліції було неможливо. За його словами, мешканці не відкривали двері, спускали собак або заявляли, що військовозобов’язаний за вказаною адресою не проживає.

"Склад вчиненого правопорушення відповідачем визначено на підставі п.32 постанови Кабміну від 30.12.2022р. №1487 "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів". Застосування цієї постанови у цьому випадку є безпідставним та необґрунтованим, оскільки вона регулює організацію та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів органами місцевого самоврядування, а не призов громадян на військову службу під час мобілізації", — сказала адвокатка мера Трускавця.

Рішення суду

Справу розглядав Трускавецький міськрайонний суд Львівської області, де головував суддя Віталій Грицьків. Він проаналізував надані матеріали та аргументи обох сторін.

На думку судді, міський голова Трускавця обрав належний метод оповіщення військовозобов’язаних, адже повістки вручалися особисто під підпис. Крім того, про виконану роботу було повідомлено територіальний центр комплектування.

Враховуючи ці обставини, суд ухвалив рішення скасувати накладений на Андрія Кульчинського штраф у розмірі 34 тисяч гривень. Однак рішення ще не набуло чинності. Ба більше, на нього вже подано апеляційну скаргу.

Нагадаємо, у січні ми писали, що у Львівській області представники ТЦК оштрафували мерів низки міст за зрив мобілізації. Зокрема, штрафи отримали Дрогобича, Трускавця, Бориславі і кілька голів територіальних громад. Детальніше про це читайте за цим посиланням.

Також ми повідомляли, що за словами народного депутата України Олександра Бакумова, українці, які отримали штраф від ТЦК, мають великий шанс його скасувати. За словами народного обранця, суди скасовують близько 90% штрафів.