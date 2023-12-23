Мэр Лондона изменил решение о списанных авто, о которых просил Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: Вечерний Киев

Мэр Лондона Садик Хан решил отправить в Украину полноприводные автомобили, о которых просил городской голова Киева Виталий Кличко. Эти авто могли бы быть списаны на металлолом по программе утилизации ULEZ, но их получит Украина.

Об этом сообщает The Telegraph.

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Ранее британский чиновник выступал против передачи Украине авто, не отвечавших требованиям ULEZ. Он заявлял, что решение о передаче не придало бы пользы экологии и экономике Лондона.

Призывы СМИ оказали значительное влияние на решение мэра Лондона и он передумал. Садик Хан обратился к министру транспорта Марку Гарперу с просьбой предоставить "возможность лондонцам и другим гражданам по всей стране пожертвовать Украине пригодные для использования автомобили по схеме утилизации". По его словам, осуществление передачи авто было бы возможным при изменении национальных правил.

"Мы надеемся, что вы будете сотрудничать с нами, чтобы дать возможность лондонцам и другим жителям страны получить деньги за то, что они уберут загрязняющие транспортные средства с улиц наших городов, оказывая при этом жизненно важную поддержку народу Украины", — указал мэр Лондона.

Что известно о проекте ULEZ

Главной целью ULEZ является улучшение экологической ситуации Лондона и очищение воздуха города. Программой установлено, что водители автомобилей с высоким уровнем выбросов в городе должны платить сбор в размере 12,50 фунтов.

"Жители Лондона могут получить до 2,000 фунтов стерлингов компенсации в обмен на утилизацию своего автомобиля, если он не отвечает стандартам выбросов ULEZ. Под действие программы подпадают, как правило, полноприводные авто и пикапы", — отметили в издании.

По словам экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона, отказ Хана передавать машины Украине "мелочь и смех".

"Украинцы более чем способны сами решить проблемы с качеством воздуха, им нужна помощь, чтобы победить угрозу, которая гораздо опаснее, и это президент Путин. Действия Хана кажутся чрезвычайными", — сказал Джонсон.

Напомним, мэр Лондона Садик Хан решил заблокировать план отправки автомобилей в Украину, которые в противном случае утилизировали бы. По его словам, он не даст разрешение на отправку полноприводных пикапов, на фронт, которые там крайне необходимы.