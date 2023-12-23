Мер Лондона змінив рішення щодо списаних авто, про які просив Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Вечірній Київ

Мер Лондона Садік Хан вирішив відправити в Україну повнопривідні авто, про які просив міський голова Києва Віталій Кличко. Ці авто могли б бути списані на брухт за програмою утилізації ULEZ, але їх отримає Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

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Україна отримає авто за програмою утилізації ULEZ

Раніше британський посадовець виступав проти передачі Україні авто, які не відповідали вимогам ULEZ. Він заявляв, що рішення про передачу не додало б користі екології та економіці Лондона.

Заклики ЗМІ значно вплинуло на рішення мера Лондона і він передумав. Садік Хан звернувся до міністра транспорту Марка Гарпера з проханням надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації". За його словами, здійснення передачі авто було б можливим за умови змінення національних правил.

"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднювальні транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", — вказав мер Лондона.

Що відомо про проєкт ULEZ

Головною метою ULEZ є покращення екологічної ситуації Лондона та очищення повітря міста. Програмою встановлено, що водії авто з високим рівнем викидів у місті мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів.

"Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи", — зазначили у виданні.

За словами експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, відмова Хана передавати машини Україні "дріб'язок і сміх".

"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", — сказав Джонсон.

Нагадаємо, мер Лондона Садік Хан вирішив заблокувати план відправлення автомобілів в Україну, які в іншому випадку утилізували б. За його словами, він не дасть дозвіл на відправку автівок, які є повнопривідними і пікапами, на фронт, які там вкрай необхідні.