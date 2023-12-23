Мер Лондона змінив рішення щодо списаних авто, про які просив Кличко
Мер Лондона Садік Хан вирішив відправити в Україну повнопривідні авто, про які просив міський голова Києва Віталій Кличко. Ці авто могли б бути списані на брухт за програмою утилізації ULEZ, але їх отримає Україна.
Про це повідомляє The Telegraph.
Україна отримає авто за програмою утилізації ULEZ
Раніше британський посадовець виступав проти передачі Україні авто, які не відповідали вимогам ULEZ. Він заявляв, що рішення про передачу не додало б користі екології та економіці Лондона.
Заклики ЗМІ значно вплинуло на рішення мера Лондона і він передумав. Садік Хан звернувся до міністра транспорту Марка Гарпера з проханням надати "можливість лондонцям та іншим громадянам по всій країні пожертвувати Україні придатні для використання автомобілі через схему утилізації". За його словами, здійснення передачі авто було б можливим за умови змінення національних правил.
"Ми сподіваємося, що ви співпрацюватимете з нами, щоб дати можливість лондонцям та іншим жителям країни отримати гроші за те, що вони приберуть забруднювальні транспортні засоби з вулиць наших міст, надаючи при цьому життєво важливу підтримку народу України", — вказав мер Лондона.
Що відомо про проєкт ULEZ
Головною метою ULEZ є покращення екологічної ситуації Лондона та очищення повітря міста. Програмою встановлено, що водії авто з високим рівнем викидів у місті мають сплачувати збір у розмірі 12,50 фунтів.
"Мешканці Лондона можуть отримати до 2,000 фунтів стерлінгів компенсації в обмін на утилізацію свого автомобіля, якщо він не відповідає стандартам викидів ULEZ. Під дію програми підпадають, як правило, повнопривідні авто й пікапи", — зазначили у виданні.
За словами експрем’єра Великої Британії Бориса Джонсона, відмова Хана передавати машини Україні "дріб'язок і сміх".
"Українці більш ніж здатні самі вирішити проблеми з якістю повітря, їм потрібна допомога, щоб перемогти загрозу, яка є набагато небезпечнішою, і це президент Путін. Дії Хана здаються надзвичайними", — сказав Джонсон.
Нагадаємо, мер Лондона Садік Хан вирішив заблокувати план відправлення автомобілів в Україну, які в іншому випадку утилізували б. За його словами, він не дасть дозвіл на відправку автівок, які є повнопривідними і пікапами, на фронт, які там вкрай необхідні.
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