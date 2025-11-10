Melovin попал в скандал из-за постера с логотипом шоу Холостяк

Melovin примерил образ Холостяка — СТБ жестко отреагировал
Украинский певец Melovin опубликовал постер в стиле шоу "Холостяк" с логотипом СТБ для промо своих концертов. Телеканал упрекнул артиста в нарушении авторских прав.
Соответствующий постер Melovin опубликовал на своей странице в Instagram.
СТБ обвиняет Melovin в нарушении авторских прав
Недавно украинский певец Melovin опубликовал на своей странице в Instagram постер в стиле шоу "Холостяк", чтобы продвигать свои концерты в рамках тура по Украине.
В ответ на этот постер, где Melovin примерил на себя роль главного героя шоу "Холостяк", телеканал СТБ упрекнул его в нарушении авторских прав.
Так, Melovin опубликовал постер с подписью: "Впервые бисексуальный сезон. Холостяк, 15 сезон". На изображении содержатся логотипы шоу и телеканала СТБ.
Следующее фото в подборке певца — афиша с датами концертов Melovin.
СТБ отреагировал на публикацию, обвинив артиста в нарушении авторских прав: "Что по использованию чужих логотипов без разрешения для продвижения собственного бренда? Вы же артист, Мел, вы же прекрасно знаете, что такое нарушение авторских прав".
На момент публикации новости Melovin не прокомментировал упреки телеканала СТБ.
Напомним, что летом 2025 года Melovin заявил, что мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.
Ранее Melovin жестко отреагировал на скандальные заявления народного депутата Марьяны Безуглой в отношении представителей ЛГБТ-сообщества.
