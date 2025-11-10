Melovin потрапив у скандал через постер з логотипом шоу Холостяк

Український співак Melovin. Фото: melovin_official/Instagram

Український співак Melovin опублікував постер у стилі шоу "Холостяк" з логотипом СТБ для промо своїх концертів. Телеканал дорікнув артисту у порушенні авторських прав.

Відповідний постер Melovin опублікував на своїй сторінці в Instagram.

Реклама

Читайте також:

Постер Melovin у стилі шоу "Холостяк". Фото: melovin_official/Instagram

СТБ звинувачує Melovin у порушенні авторських прав

Нещодавно український співак Melovin опублікував на своїй сторінці в Instagram постер у стилі шоу "Холостяк", щоб просувати свої концерти в межах туру по Україні.

У відповідь на цей постер, де Melovin приміряв на себе роль головного героя шоу "Холостяк", телеканал СТБ дорікнув йому у порушенні авторських прав.

Відтак, Melovin опублікував постер з підписом: "Вперше бісексуальний сезон. Холостяк, 15 сезон". На зображенні містяться логотипи шоу та телеканалу СТБ.

Наступне фото у добірці співака — афіша із датами концертів Melovin.

СТБ відреагував на публікацію, звинувативши артиста у порушенні авторських прав: "Що по використанню чужих логотипів без дозволу для просування власного бренду? Ви ж артист, Мел, ви ж чудово знаєте, що таке порушення авторських прав".

Скриншот повідомлення телеканалу СТБ/Instagram

На момент публікації новини Melovin не прокоментував закиди телеканалу СТБ.

Нагадаємо, що влітку 2025 року Melovin заявив, що мобілізувався до лав Збройних сил України.

Раніше Melovin жорстко відреагував на скандальні заяви народної депутатки Мар'яни Безуглої щодо представників ЛГБТ-спільноти.