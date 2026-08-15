Медик 23-й ОМБр: лишь 3–4 бойца знают, что делать после турникета

Военный накладывает турникет. Фото: 108-я отдельная бригада Сил ТрО

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Несмотря на то, что эвакуация раненых с фронта стала значительно более длительной, количество ампутаций, связанных с длительной транспортировкой, сокращается. Медик 23 ОМБр объясняет эту положительную тенденцию лучшей подготовкой военных: бойцы быстрее реагируют на ранения, правильно оказывают первую помощь и лучше понимают, как действовать до момента эвакуации.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал офицер медицинской службы 23-й ОМБр с позывным "Атлет".

Военные лучше подготовлены к оказанию помощи

По словам медика, в начале полномасштабного вторжения случаев ампутаций из-за длительной эвакуации было значительно больше. Сейчас ситуация изменилась к лучшему, хотя время доставки раненых с передовой существенно увеличилось, а военные работают в так называемых "килозонах".

"Несмотря на увеличение килозоны сейчас, случаев стало меньше. Это своего рода улучшение", — отметил "Атлет".

Он пояснил, что важную роль в этом играет подготовка самих военнослужащих. Бойцы лучше понимают, как действовать сразу после получения ранения, что позволяет стабилизировать состояние пострадавшего до момента эвакуации.

Большинство военных знают, как наложить турникет

В то же время медик обратил внимание на проблему дальнейших действий после использования турникета. По его оценке, 8–9 из 10 военных уже умеют правильно его наложить, однако значительно меньше бойцов знают, что необходимо делать после этого.

"8–9 из 10 военных умеют правильно наложить турникет, но лишь 3–4 знают, что с ним делать дальше", — рассказал офицер медицинской службы.

По словам медика, именно комплексная подготовка и правильные действия после ранения могут иметь важное значение во время ожидания эвакуации. Это особенно актуально в условиях, когда доставка раненых с передовых позиций может занимать значительно больше времени, чем раньше.

Новини.LIVE писали, что украинские военнослужащие с Запорожского направления записали видеообращение, в котором сообщили о сложных условиях пребывания на позициях. По словам бойцов, у них возникают проблемы с обеспечением питьевой водой, продуктами питания и медикаментами, после чего командование отреагировало на их заявление и дало разъяснения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на линии фронта произошло 243 боевых столкновения. Наиболее активно российские войска действовали на Покровском, Константиновском и Славянском направлениях, тогда как Силы обороны Украины нанесли удары по пунктам управления беспилотниками, местам скопления личного состава и другим важным целям противника.