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Медицинское партнерство — Зеленская рассказала об успехах проекта

11 декабря 2024 17:14
Ольга Антоновская - редактор
Международное медицинское партнерство — Зеленская рассказала о реализации проекта
Елена Зеленская. Фото: Офис президента
Ольга Антоновская - редактор

Во Львове прошла конференция "Синергия ради здоровья: объединяем усилия для глобальных перемен". К участникам в видеоформате обратилась первая леди Украины Елена Зеленская.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины в среду, 11 декабря.

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Основными темами, обсуждаемыми на мероприятии, стали развитие международного медицинского партнерства и инновации в образовании. Международное медицинское партнерство было основано в 2023 году во время третьего саммита первых леди и джентльменов. Как отметила Елена Зеленская, в настоящее время уже заключено 57 меморандумов о сотрудничестве между украинскими и иностранными больницами в рамках этой инициативы.

"На подписании многих меморандумов я была лично. И видела, какой это трогательный момент, особенно для наших медиков. Потому что они правильно чувствуют множество новых возможностей, которые это уникальное сотрудничество несет. Но это возможности не только для нашей медицины. Ведь прошли времена, когда мы только учились. Тот опыт, который сейчас имеют наши медики, достался слишком дорогой ценой, но он уникален и часто передовой в мире", — отметила первая леди.

По словам Зеленской, всего за год существования проект объединил 21 страну мира. Присоединились 36 украинских и 43 зарубежных медицинских учреждения.

"Еще никто в мире такого не делал, не запускал такого глобального горизонтального и неформального сотрудничества между клиниками. Никто еще не ускорял настолько обмен опытом врачей. Это все делаете вы — команды ваших больниц. Причем в сверхсложных условиях — на фоне российского вторжения в Украину", — отметила Елена Зеленская.

Напомним, первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как полномасштабная война сменила ее мужа, президента Владимира Зеленского. Она отметила, что стресс повлиял на здоровье украинского лидера.

Елена Зеленская дала интервью на итальянском телевидении. Ведущий задал ей провокационный вопрос, на который супруга президента ответила после большой и неудобной паузы.

Елена Зеленская медики медицина обращение конференция сотрудничество

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