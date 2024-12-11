Міжнародне медичне партнерство — Зеленська розповіла про втілення проєкту

Олена Зеленська. Фото: Офіс президента

У Львові відбулась конференція "Синергія заради здоров'я: об'єднуємо зусилля для глобальних змін". До учасників у відеоформаті звернулась перша леді України Олена Зеленська.

Про це повідомили на сайті Офісу президента України у середу, 11 грудня.

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Основними темами, які обговорювали на заході, стали розвиток міжнародного медичного партнерства та інновації в освіті. Міжнародне медичне партнерство започаткували у 2023 році під час третього Саміту перших леді та джентльменів. Як зазначила Олена Зеленська, наразі вже укладено 57 меморандумів про співпрацю між українськими та іноземними лікарнями в межах цієї ініціативи.

"На підписанні багатьох меморандумів я була особисто. І бачила, яка це зворушлива мить, надто для наших медиків. Бо вони правильно відчувають безліч нових можливостей, які ця унікальна співпраця несе. Але це можливості не тільки для нашої медицини. Адже минули часи, коли ми лише вчилися. Той досвід, що нині мають наші медики, дістався надто дорогою ціною, але він унікальний і часто передовий у світі", — наголосила перша леді.

За словами Зеленської, всього за рік існування проєкт об'єднав 21 країну світу. Долучились 36 українських та 43 закордонні медичні установи.

"Ще ніхто у світі такого не робив, не запускав такої глобальної горизонтальної та неформальної співпраці між клініками. Ніхто ще не прискорював настільки обмін досвідом лікарів. Це все робите ви — команди ваших лікарень. Причому у надскладних умовах — на тлі російського вторгнення в Україну", — зазначила Олена Зеленська.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська розповіла, як повномасштабна війна змінила її чоловіка, президента Володимира Зеленського. Вона зазначила, що стрес вплинув на здоров'я українського лідера.

Олена Зеленська дала інтерв'ю на італійському телебаченні. Ведучий поставив їй провокаційне запитання, на яке дружина президента відповіла після великої й незручної паузи.