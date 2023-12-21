Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии
21 декабря 2023 17:34
Медиахолдинг "Вести Украина". Фото: vesti.ua
Известный холдинг "Вести Украина" объявил о закрытии своего медиа-бизнеса. В него входили газета "Вести", радио "Вести", телеканал UBR, интернет-сейлз-хауз Digital Decisions, vesti-ukr.com и ubr.ua. Издание не будет перепродавать или передавать в собственность другим лицам или организациям в будущем.
Об этом сообщается в заявлении медиахолдинга "Вести Украина".
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