Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии

Медиахолдинг "Вести Украина". Фото: vesti.ua

Известный холдинг "Вести Украина" объявил о закрытии своего медиа-бизнеса. В него входили газета "Вести", радио "Вести", телеканал UBR, интернет-сейлз-хауз Digital Decisions, vesti-ukr.com и ubr.ua. Издание не будет перепродавать или передавать в собственность другим лицам или организациям в будущем.

Об этом сообщается в заявлении медиахолдинга "Вести Украина".

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