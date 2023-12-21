Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии arrow

Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии

21 декабря 2023 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Медиахолдинг "Вести Украина" объявил о закрытии
Медиахолдинг "Вести Украина". Фото: vesti.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Известный холдинг "Вести Украина" объявил о закрытии своего медиа-бизнеса. В него входили газета "Вести", радио "Вести", телеканал UBR, интернет-сейлз-хауз Digital Decisions, vesti-ukr.com и ubr.ua. Издание не будет перепродавать или передавать в собственность другим лицам или организациям в будущем.

Об этом сообщается в заявлении медиахолдинга "Вести Украина".

Читайте также:

Новость дополняется...

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров - 80x80

В Мелитополе началась массовая мобилизация в ряды армии РФ, — мэр Федоров

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Новость с фото

07:25 Оптическая головоломка, которую за 11 секунд может решить только 1% людей

Актуальное по теме