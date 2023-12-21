Медіахолдинг "Вести Україна" оголосив про закриття

Медіахолдинг "Вести Україна". Фото: vesti.ua

Відомий холдинг "Вести Україна" оголосив про закриття свого медіабізнесу. До нього входили газета "Вести", радіо "Вести", телеканал UBR, інтернет сейлз-хауз Digital Decisions, vesti-ukr.com та ubr.ua. Видання не будуть перепродавати чи передавати свої активи у власність іншим особам або організаціям у майбутньому.

Про це повідомляється в заяві медіахолдингу "Вести Україна".

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Закриття Вести Україна

"У ці передноворічні дні 2023 року виходять наші останні матеріали, новини, статті, пости та інші формати нашої діяльності як медіа. Медіахолдинг "Вести Україна" закриває весь свій медіабізнес, без його подальшого продажу чи передачі у власність будь-яким іншим особам чи організаціям", — йдеться у заяві видання.

Наразі достеменно не відомо, чому холдинг прийняв рішення про закриття. Однак, з інформації, що вказана у заяві, відомо, що видання "пройшло через переслідування силовиків, обшуки, тиск, заблоковані офіси та розбиту техніку, заборони на мовлення та відкликання ліцензій". Вказується, що на працівників холдингу застосовували газ та організовували DDOS-атаки, "блокували та намагалися закрити рота"

Заява редакції медіахолдингу. Фото: скриншот допису "Вести Україна"

Заява редакції медіахолдингу. Фото: скриншот допису "Вести Україна"

Що відомо про медіахолдинг

Медіахолдинг "Весті Україна" пов'язують із ексміністром доходів і зборів Олександра Клименка часів президентства Віктора Януковича, який під час Революції Гідності втік до Росії. До складу холдингу входять, зокрема, газета "Весті", "Радіо Весті" та інформаційний online-ресурс UBR.

Згідно з інформацією в єдиному держреєстрі фізичних та юросіб-підприємців власником 99% ТОВ "ЄС Продакшен Груп" є ТОВ "АйДжі Медіа Україна", яке, у свою чергу, на 100% належить Media Holding Vesti Ukraine Ltd. (Кіпр). Власником 80% кіпрської компанії був мешканець Авдіївки Денис Мозговий, ще 20% через компанію Nederman Limited контролювала Тетяна Александрова із Донецька.

Найпопулярнішим продуктом медіахолдингу "Вести Україна" була газета "Вести". Це щоденна газета в Україні російською мовою, яку поширювали у великих містах України безплатно. Видання неодноразово стикалося з критикою за проросійську позицію та антиукраїнську пропаганду.

Нагадаємо, Львівська обласна рада наступного року виділить 37 млн грн з бюджету для фінансування телеканалу "Перший Західний". Найбільша частина коштів піде на виплату заробітних плат працівникам ТРК.